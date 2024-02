PP: "Hay que respetar y apoyar al campo mirando a los agricultores, no legislando desde los despachos"

El PP de Málaga se ha posicionado este miércoles junto a los agricultores y ganaderos movilizados en la capital, donde alcaldes populares de toda la provincia les han mostrado su apoyo, encabezados por el regidor de Antequera (Málaga), Manuel Barón, y el vicesecretario popular y primer edil de Riogordo, Antonio Alés.

Así, Barón ha destacado que el campo "tiene que ser orgullo de Málaga, de Andalucía y de España; por supuesto también de Antequera" y ha incidido en que "nuestro sector primario es el primero en importancia, al que tenemos que respetar y apoyar no sólo con subvenciones, sino con una normativa pegada a su terreno, a lo que el agricultor necesita, no a lo que necesitan los burócratas"."Llevamos diciéndolo desde el pasado 6 de febrero: los agricultores y ganaderos llevan razón; se ha ido demasiado lejos con ellos y es hora de echar el freno, volver atrás y poner las cosas en su sitio, porque al Gobierno y a la Unión Europea se les ha ido el campo de las manos y eso no puede ser", ha manifestado el alcalde 'popular'.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de legislar mirando a los agricultores, no desde los despachos", advirtiendo que "ha llegado un momento en el que el sector ya no podía más"."Los agricultores son el mejor colectivo para reivindicar sus derechos, porque sólo piden que les dejemos trabajar; que los gobiernos les dejen realizar su trabajo en unas condiciones asumibles y equilibradas", ha explicado Barón y ha señalado que "con su trabajo ganan los consumidores, pero también es necesario que ellos puedan hacer prevalecer sus explotaciones; que haya futuro en el campo, si no, ¿qué hacemos?", ha cuestionado.

En este punto, el dirigente 'popular' ha calificado como "inasumible" que la Unión Europea haya elaborado 300 leyes dedicadas al campo en los últimos diez años, instando a las instituciones a "escuchar más a los agricultores, a saber cómo trabajan, cómo cuidan y cómo miman a la tierra"."Por eso estamos hoy aquí, apoyándoles de manera pacífica y democrática", ha añadido Barón, lamentando que esta situación ha llevado a los agricultores a "convertir el campo en un campo de batalla reivindicativo por sus derechos, que son legítimos y tenemos que estar con ellos", ha insistido.

El alcalde de Antequera ha valorado "el peso de la agricultura en la comarca norte de la provincia" y ha apuntado que se trata de "un sector estratégico para la economía del municipio, de la comarca y de toda la provincia".

De este modo, ha trasladado "la solidaridad" del PP de Málaga y ha abogado por que "el diálogo y la comprensión que hasta ahora no ha habido por parte del Gobierno de España se concrete en más miradas hacia los agricultores y menos miradas hacia la burocracia de la agricultura en Europa".

Por su parte, el vicesecretario de Agua y Desarrollo Sostenible del PP malagueño y alcalde de Riogordo, Antonio Alés, ha apuntado "la necesidad de que el sector primario obtenga unos precios justos, de manera que los productos básicos lleguen a nuestra mesa y que el sector pueda vivir dignamente de su trabajo"."Pedimos al Gobierno de Sánchez que escuche a los agricultores y ganaderos, que se reúna con ellos", ha reclamado. "Todas las administraciones unidas debemos dar solución a los intereses del campo", ha concluido.