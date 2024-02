El PP exige "responsabilidades políticas" ante la "actitud despreciable" del alcalde de Noalejo con su portavoz

El PP de Jaén ha exigido "responsabilidades políticas" ante la "actitud despreciable" del alcalde de Noalejo, Antonio Morales (PSOE), hacia la portavoz 'popular', Rosa López, con "insultos como ignorante, demagoga o tonta".

Así lo ha indicado este jueves en una nota el vicesecretario provincial de Acción Política, Miguel Contreras, quien ha exigido al secretario general del PSOE jiennense, Francisco Reyes, que tome medidas "inmediatas" porque el regidor "ha sobrepasado todos los límites" con nuestra compañera Rosa López."Seremos adversarios políticos, pero que no se le olvide al señor Morales que es una concejal elegida democráticamente por sus vecinos", ha dicho el dirigente 'popular', para el que "las agresiones verbales" del alcalde hacia López "son inadmisibles, despreciables y merecen que se asuman responsabilidades políticas".

Ha subrayado que "nadie, y menos un alcalde, puede decirle a una compañera descalificativos como ignorante, demagoga o tonta", algo que, según ha añadido, Morales hizo, además, "con una actitud chulesca propia de quien se cree por encima de los demás".

Conteras ha defendido que su compañera reiterase en el pleno que su micrófono no se escuchaba y pidiera que se solucionara el problema, así como el derecho a llevar a los plenos las mociones entiendan "importantes y necesarias". En este punto, ha recalcado que "ningún alcalde es quién para decir de qué podemos o no hablar, interrumpiendo las intervenciones y mofándose de su exposición"."Ser alcalde es mucho más que creerse dueño y señor del pleno y del Ayuntamiento, ser alcalde es merecer el cargo que se ostenta, asumir con respeto la responsabilidad que los vecinos le han depositado, es velar por el bien del municipio y está claro que el señor Morales no cumple ninguno de esos principios", ha apostillado.

Por el contrario, ha considerado "admirable el respeto" de Rosa López que, "pese a ser insultada y menospreciada", se mantiene en su lugar en el pleno. A pesar de ello, fue "expulsada sin motivo ninguno" en lo que ha calificado de "abuso de autoridad"."Por desgracia, son ya muchas las ocasiones en las que la compañera ha tenido que guardar silencio ante los ataques verbales del alcalde de Noalejo sin que de momento hayamos escuchado al señor Reyes ni a ningún compañero o compañera del PSOE denunciar su trato tan humillante", ha comentado, no sin exigirle que "llame la atención" a Morales y "le exija que renuncie" a un cargo que "no es digno de ostentar".