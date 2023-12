El PSC ganaría las elecciones de Barcelona y Junts quedaría cuarto, según el Barómetro municipal

Collboni aprueba con un 5,1 por detrás de Maragall y Trias

El PSC ganaría las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona, según el Barómetro semestral municipal, que coloca a los socialistas (que actualmente gobiernan) en primer lugar en intención directa de voto con un 13,5%, y Junts bajaría a la cuarta posición con un 7,5%.

Lo han explicado este miércoles en rueda de prensa la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y el director de la Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentado la encuesta del segundo semestre del año, realizada del 15 al 24 de noviembre con 825 entrevistas.

Los socialistas se sitúan a dos puntos de BComú, que obtiene un 11,5% en intención directa de voto; en tercer lugar se coloca ERC con un 8,2%, seguido de Junts con un 7,5%, el PP con un 2,5% y Vox con un 0,8%.

COLLBONI, "MÁS APOYO Y MENOS RECHAZO"

La encuesta otorga un aprobado al alcalde, Jaume Collboni (5,1) y sube medio punto respecto al último barómetro de hace seis meses, cuando suspendía con un 4,6: "Tenemos un alcalde que genera más apoyo y menos rechazo", ha subrayado Bonet.

El líder mejor valorado es el de ERC, Ernest Maragall, con un 5,3, seguido del de Junts, Xavier Trias, con un 5,2; y por detrás de Collboni se encuentran la presidenta de BComú, Ada Colau, con un 4,3; el líder del PP, Daniel Sirera, con un 3,2; y el de Vox, con un 2.

El 28,9% de los encuestados no sabe a quién votaría, y la abstención se sitúa en un 13%.

COLAU, LA MÁS CONOCIDA

Sobre el grado de conocimiento de los líderes políticos, la exalcaldesa Colau es la más conocida (solo el 1,6% no sabe quién es), seguida de Trias (no le conoce el 8,7%), Maragall (no le conoce el 14,3%) y Collboni (no le conoce el 14,9%).

Sirera y De Oro son los líderes menos conocidos: al popular no le conoce el 50,8% y al de Vox no le conoce un 80,1%.