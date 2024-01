El PSOE-A insta a Moreno a ir al Senado para apoyar una ponencia sobre la reforma de la financiación

El PSOE-A ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a ser "autónomo" respecto a la posición del PP nacional sobre la reforma de la financiación autonómica y a que comparezca ante la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado para apoyar la constitución de una ponencia sobre el nuevo sistema, ante la que defienda el acuerdo sobre el nuevo modelo alcanzado en el Parlamento andaluz en 2017.

Así lo ha reclamado el parlamentario autonómico del PSOE-A Mario Jiménez, quien ha señalado que los socialistas andaluces presentarán en el Senado, a través de su secretario general y portavoz del PSOE en dicha cámara, Juan Espadas, y en el Parlamento andaluz nuevas iniciativas para promover "el diálogo y el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica" que necesita la comunidad y del que Moreno "ha dejado de hablar", después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "rechazara la mano tendida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar esta negociación".

Mario Jiménez ha asegurado que el PSOE-A sigue "pensando que la renovación del sistema es indispensable" para garantizar el sostenimiento de los servicios públicos esenciales "en términos de suficiencia y equidad en el Estado".

El parlamentario socialista ha asegurado que Moreno "ya no habla" de la nueva financiación "porque a Feijóo no le interesa" este asunto. "Es significativo que Feijóo no tomara la mano del presidente Pedro Sánchez para alcanzar un gran acuerdo sobre financiación autonómica y Moreno no abre la boca al respecto", ha señalado Jiménez, quien ha reiterado que el PSOE-A y Juan Espadas seguirán trabajando para que "se produzca ese gran acuerdo en el Senado sobre financiación autonómica, en la comisión general de Comunidades donde están todos territorios y los dos grandes partidos políticos que deben hacer posible dicho acuerdo".

Las dudas sobre la quita de deuda

Asimismo, Jiménez ha exigido al Ejecutivo andaluz que "despeje definitivamente dudas" y aclare si Andalucía "se unirá" a la quita de la deuda pública. En este sentido, ha reclamado la adhesión de la comunidad a este proceso en el momento en que el Ejecutivo central establezca las condiciones, porque "menos deuda pública significa pagar menos de los presupuestos y en intereses y liberar recursos para los servicios públicos esenciales".

El parlamentario autonómico ha valorado, además, el discurso de fin de año de Moreno destacando la "enorme decepción" para Andalucía que representa tener a un presidente "alejado de la realidad, que vive en otro planeta y que quiso aprovechó su mensaje para blanquear su imagen ante escándalo monumental de Doñana". "Sólo pretendió eso y no rindió cuentas ni hizo balance de la realidad de Andalucía", ha afirmado Mario Jiménez, quien ha lamentado el "balance fantasioso de un presidente de un Gobierno inane, incapaz y que suspende absolutamente en gestión", según Jiménez, para quien es evidente que "toda la responsabilidad del desastre de gestión de los servicios públicos y la falta de orientación y de proyecto de futuro coherente para Andalucía se debe única y exclusivamente a Moreno Bonilla y a su Gobierno".

Jiménez ha mostrado su sorpresa por que el presidente dedicara "segundos" a la crisis sanitaria en Andalucía, "en vez de pedir perdón por el desastre" y por "la voladura y desmontaje de la estructura de la Consejería de Salud en el peor momento posible", con la Atención Primaria "absolutamente colapsada", las listas de espera disparadas y "cientos de miles de personas desesperadas".

Jiménez ha censurado que Moreno "no reconozca ante los andaluces que esta crisis sanitaria no es casualidad", sino que responde a la puesta en marcha por el PP de "un cambio de modelo en la sanidad andaluza, que debilita el sistema público y busca desviar cada vez más presupuesto a la privada".

El representante socialista ha lamentado, igualmente, la "irresponsabilidad y frivolidad de Moreno Bonilla" al "no mencionar ni una vez a los desempleados o la situación del empleo en Andalucía". Ha incidido en la "falta de sensibilidad" del jefe del Ejecutivo andaluz hacia tantas familias andaluzas que sufren el drama del paro, máxime cuando bajo la gestión del PP, la comunidad "se consolida en el vagón de cola del empleo en España en 2023", con la tasa de paro "más alta del país por primera vez en la historia, del 18,7%, y el paro juvenil escalando hasta el 37%".