PSOE y Adelante reclaman la revisión de la compatibilidad de Serrano y Hernández

El 27 de febrero de 2019 el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, compareció en el Parlamento poco después de una reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara regional. El ex dirigente izquierdista formaba parte del organismo y había participado en la reunión en la que ocho de los 12 diputados de Vox solicitaban compatibilizar sus actividades privadas con la condición de diputado en el legislativo autonómico. “Son patriotas del taco”, espetó, visiblemente molesto.

Año y medio después, el Parlamento no ha aprobado todavía las compatibilidades de los 109 diputados que componen la Cámara, aunque dicha comisión se reunió la semana pasada para cerrar el dictamen que blinda dicha incompatibilidad. Con intención de evitarlo, PSOE y Adelante Andalucía han registrado una petición para que la Comisión del Estatuto del Diputado vuelva a reunirse para revisar la situación del actual portavoz de Vox en el Parlamento, el diputado por Córdoba Alejandro Hernández, y del ex líder del partido en la comunidad y ahora diputado no adscrito por Sevilla, el magistrado Francisco Serrano, que abandonó la formación de Santiago Abascal el pasado 1 de julio.

El pasado viernes la citada comisión, que tiene carácter secreto, aprobó un dictamen que concedía la compatibilidad de todos los diputados. Por primera vez, según señalan PSOEy Adelante en su escrito, dicho documento no salió adelante por unanimidad en la historia del Parlamento andaluz. El régimen de incompatibilidades del legislativo andaluz es uno de los más restrictivos del país y contempla que los diputados ejerzan su mandato “en régimen de dedicación absoluta”.

El reglamento de la Cámara establece en su artículo 6.3 que la labor de parlamentario en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas es “incompatible (...) con cualquier otro puesto, profesión o actividad públicos o privados (...) retribuídos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquiero otra forma”.

El magistrado Francisco Serrano, según su declaración de bienes, posee algo más de 60.000 euros en acciones de su bufete de abogados. Alejandro Hernández, también trabajaba como letrado en un bufete de Córdoba.