PSOE lleva a la Asamblea una iniciativa contra "ataques a la libertad de prensa" por responsables de la C.Madrid

El PSOE ha registrado en la Asamblea de Madrid una iniciativa para condenar los "ataques a la libertad de prensa" por parte de "responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Ha sido en formato de proposición no de ley (PNL) en cuya exposición de motivos apunta al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de "amenazar gravemente" a medios de comunicación. Los socialistas ya pidieron su dimisión esta semana así como su comparecencia en comisión en de la Asamblea."Desde el grupo parlamentario socialista consideramos que la mentira, la amenaza y la difamación hacia los profesionales de los medios de comunicación no pueden tener cabida en nuestra democracia", remarca el texto.

En esta PNL también piden que la Cámara de Vallecas reitere su compromiso y defensa del artículo 20 de la Constitución Española que reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz.

Por otro lado ha registrado otra iniciativa en busca de garantizar la "educación, respeto, cortesía y tolerancia" de los diputados para "fortalecer la democracia".

Asimismo, buscará que el Pleno de su apoyo a pedir que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, se comprometa a aplicar el reglamento con "objetividad e independencia". En las pasadas semanas desde la izquierda y Vox le han acusado de tener un doble rasero con las intervenciones en el Pleno.

LOBATO INSISTE EN LA DIMISIÓN DE AYUSO Y RODRÍGUEZ

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea, Juan Lobato, ha insistido en pedir la dimisión tanto de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez."Defender a un jefe de gabinete que se ha dedicado durante estos días a amenazar, a acosar y a tratar de vetar y opacar información pública es que es algo gravísimo", ha lanzado el socialista.

Entiende que la presidenta es la responsable "que está fuera de control". Cree que si Ayuso no es capaz de controlarlo, debería cesarlo pero no venir al Pleno a "defender la actuación de una persona que en su puesto institucional se dedica a amenazar y a tratar de coartar la libertad de prensa en este país"."Creo que tiene un problema de fondo grave la señora Ayuso, pero que también se equivoca y mucho en las formas y que está cometiendo errores que no sé si fruto del nerviosismo, de la ansiedad o de la preocupación que pueda tener son absolutamente evidentes no para mí, sino yo creo que para todo el mundo", ha resumido.