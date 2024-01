El PSOE exige al Ayuntamiento la mejora de Camino del Colmenar a su paso por Monte Dorado "por su peligrosidad"

El grupo municipal socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga que informe a los vecinos y vecinas de Monte Dorado, en el distrito de Ciudad Jardín, sobre las obras planteadas para dotar de aceras a un tramo de la A-7000 de Camino del Colmenar, cedido en 2014 por la Junta al Consistorio, que ha pasado a denominarse en el vecindario como "la carretera de la muerte", porque "coger el autobús es un salto de fe".

En concreto, han señalado desde el PSOE en un comunicado, "se trata de 220 metros de vía sin aceras, sin medidas de calmado de tráfico ni iluminación y con dos curvas peligrosas muy seguidas porque no hay visibilidad".

Han advertido, además, de que "en la última década se han sucedido varios atropellos de personas" pero "el Ayuntamiento lleva casi 20 años mirando hacia otro lado", según critican desde la asociación de vecinos de Monte Dorado, que se ha reunido con los concejales socialistas Mariano Ruiz y Rosa del Mar Rodríguez."La lucha de estos vecinos es el día de la marmota, como nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno del PP", ha criticado el edil socialista Mariano Ruiz y se ha preguntado "¿Cómo es posible que el Consistorio retrase una petición de justicia más de 18 años con excusas por la burocracia a los vecinos de Monte Dorado?". Al respecto, ha añadido que "están reclamando aceras y farolas para tan sólo 220 metros de la A-7000, el Camino del Colmenar", en el tramo entre las nuevas urbanizaciones de Olletas y el barrio de Monte Dorado.

Por su parte, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha señalado que "nos encontramos con una carretera tercermundista para nada digna de una ciudad de la categoría de Málaga" y ha agregado, además, en que "este abandono municipal incide en el agravio comparativo entre distritos"."Mientras --ha continuado-- se les decía a los vecinos de Ciudad Jardín que no se podía hacer nada, todo el tramo correspondiente al distrito centro sí fue arreglado con su acerado y su iluminación correspondiente".

En este sentido, la edil socialista ha recalcado los "graves peligros" que supone "la falta de acerado para los vecinos", que "se ven obligados a andar por arcén sin ningún tipo de señalización ni elemento de seguridad vial".

Al respecto, ha dicho que este arcén, además, "cuenta con una acequia por donde pasa el agua cuando llueve, generando riesgo de caída y lesiones" en los peatones."Ahora que, tras dos décadas de lucha vecinal, parece que el Ayuntamiento va a poner en marcha el proyecto para acometer mejoras en este tramo, la información que nos llega es que en una de las zonas no habrá acerado y en otra no habrá iluminación", ha señalado.

Así, ha insistido en que "después de casi 20 años reclamando una mínima dignidad como barrio y una mínima seguridad como vecinos, nos encontramos una especie de parche y de chapuza que, como se lleve a cabo tal cual, no habrá servido para nada".

Por su parte, Miguel Campos, vecino de Monte Dorado, ha lamentado tener que enterarse del proyecto a través de los medios de comunicación y ha asegurado que "no da respuesta a la demanda histórica que llevan haciendo los vecinos desde 2005".

Ha apuntado que, "además de la falta de alumbrado y acerado", el proyecto municipal "no contempla ni un arbolito y no hay forma ninguna de protegerse del sol". "Lo que está haciendo el equipo de gobierno es una barbaridad y encima no han tenido ni el detalle de sentarse con los vecinos. Los realmente afectados por la inseguridad de esta vía somos nosotros, no quienes no salen de su despacho", ha concluido.