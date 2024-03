El PSOE pide al Ayuntamiento a dotar de un plan de movilidad a la Loma de San Julián

El grupo municipal socialista defenderá el próximo lunes una moción para pedir al Ayuntamiento de Málaga "un plan de movilidad en la barriada de la Loma de San Julián", en el distrito de Churriana, donde "centenares de vecinos se han movilizado ya en dos ocasiones para pedir al equipo de gobierno que se acabe el caos en la puerta de sus casas, en un barrio que se considera ya un punto negro de tráfico por el paso continuo de VTC y coches de alquiler a gran velocidad".

Así lo ha señalado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, durante una visita a la zona con la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Loma de San Julián, Josefina Blanco, con el concejal socialista Salvador Trujillo y una veintena de residentes que han explicado a los ediles cómo es su día a día."Estos vecinos nos trasladan cómo tienen que sufrida a todas horas un caos de movilidad en una zona que era tranquila cuando vinieron a vivir", ha manifestado el líder socialista y ha añadido que "tienen un serio problema de movilidad, porque afirman que coches VTC y furgonetas de alquiler pasan a toda velocidad y a todas horas", puesto que "en ocasiones la barriada se convierte en un improvisado aparcamiento ilegal para empresas dedicadas a esta actividad, por la falta de aparcamiento en las inmediaciones del aeropuerto, donde atienden a clientes".

Ha añadido que "esto está generando un problema de convivencia que Paco de la Torre debe atajar, que haga cumplir las ordenanzas municipales para que la Loma de San Julián vuelva a ser una barriada tranquila".

También Pérez ha agregado que "esta situación ha ido empeorando por la parálisis del equipo de gobierno, que mira hacia otro lado, mientras que el clamor ciudadano se ha mostrado claramente en dos manifestaciones en el distrito que han reunido a centenares de vecinos pidiendo algo que es justo".

Por su parte, Trujillo, que ha apoyado a los vecinos en todas las reuniones y concentraciones, ha explicado que "vamos a llevar las voces de estas familias al Ayuntamiento". "Vamos a defender una moción en la comisión de Movilidad el próximo lunes para decirle al equipo de gobierno del PP las verdades del barquero, que no quiere atender las demandas justas de churrianeros que quieren vivir en paz, que no pueden soportar más atascos en hora punta en la puerta en su barrio, que no quieren que se les aparque ilegalmente en la puerta de sus casas"."Aquí hay un severo problema de movilidad y de convivencia frente a la pasividad del alcalde de la ciudad", ha advertido Trujillo, que ha aludido, por otro lado, a "actitudes incívicas" por parte de algunas empresas de transporte.

Trujillo ha especificado que "desde el PSOE defendemos a las empresas del transporte de viajeros que actúan desde la legalidad, pero no podemos permitir que quienes lo hacen de manera ilegal creen un agravio a las que respetan las normas y a los vecinos de La Loma de San Julián".

Por último, el edil ha tomado nota de una propuesta de la asociación de vecinos para crear una rotonda en la avenida de Velázquez, a la altura de la entrada al polígono Villa Rosa, "porque daría una entrada y salida directa desde la Loma hacia el aeropuerto. De esta forma, creemos que se acabaría el problema de la movilidad porque no tendrían que pasar los coches a toda velocidad para recoger a viajeros en el aeropuerto", ha concluido.