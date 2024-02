PSOE critica que el Ayuntamiento se ha convertido en el "asustaviejas institucional" para los vecinos del centro

El grupo municipal socialista ha criticado que el Ayuntamiento de Málaga se ha convertido "en el asustaviejas institucional para los vecinos del centro de Málaga".

Así lo ha señalado el concejal socialista Mariano Ruiz durante una visita al distrito en compañía de la edil socialista Carmen Martín y residentes en esta zona de Málaga, en la que han señalado que "las obras de las calles Carretería y Álamos han sido una oportunidad perdida para el distrito centro".

Ruiz ha advertido de que "se ha dilapidado una inversión millonaria porque no se ha escuchado a los vecinos", mientras que "no se ha aprovechado el dinero procedente de fondos europeos ni el coste a los malagueños para soterrar el cableado aéreo, para hacer más angostas y accesibles sus calles ni para eliminar las innumerables alcantarillas que han quedado a la luz".

De igual modo, ha afirmado que "el equipo de gobierno ha llevado a cabo una obra a lo loco", porque "no ha contado para nada con la participación vecinal", mientras que "en vez de velar por el descanso de los residentes, ha rematado las obras de Plaza San Pedro Alcántara con innumerables elementos que propician el ruido", como los ornamentos musicales en esta plaza "que se escuchan hasta la madrugada" y el mobiliario "ya aparece deteriorado desde el minuto uno porque el Ayuntamiento no ha hecho seguimiento de las obras".

El edil socialista ha sumado a esto "el nulo mantenimiento de la vegetación y luces dirigidas hacia los domicilios que no se apagan en toda la noche, obligando a los vecinos a bajar las persianas para poder conciliar el sueño".

Así, ha insistido en un comunicado en que "el Ayuntamiento se ha convertido en un asustaviejas institucional, porque queda claro que De la Torre quiere despoblar el centro de malagueños para seguir su apuesta por los pisos turísticos".

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín ha lamentado que "tras meses de polvo, ruidos y vallas que impedían el acceso a sus garajes, ahora se encuentran con que los aparcamientos destinados a personas con movilidad reducida son ocupados por vehículos particulares que no tienen esta naturaleza"."A esto suma que los contenedores no se encuentran en los mejores sitios, entorpeciendo la libre circulación de los peatones", mientras que "la policía no pasa para controlar ni el aparcamiento indebido ni el ruido que se genera en la calle durante la noche" por el ocio nocturno. "Aquí hay muchas familias que quieren descansar", ha apostillado.

Por otro lado, Joaquín Navas, que forma parte de la Asociación Centro Antiguo Málaga, ha criticado "la falta de mantenimiento en la calle Carretería y en la plaza de San Pedro Alcántara", además de "la falta de vigilancia por parte de la Policía Local para controlar el aparcamiento ilegal en la puerta de los garajes y delante del acceso a los edificios".

Navas ha asegurado que por la noche "la contaminación acústica es insoportable" por lo que ha pedido al alcalde "que escuche a los vecinos y que nos haga caso. Parece que está en otras labores o intereses sobre el centro de la ciudad".

Por último, Diego Ortega, vecino de Calle Carretería, ha coincidido en "la falta de vigilancia policial para velar que los coches de alquiler y los turismos convencionales no ocupen las plazas destinadas a personas con movilidad reducida".

Además, Ortega ha asegurado "sufrir pintadas en las fachadas de nuestras casas. Como no hay vigilancia policial, el vandalismo tiene carta blanca", mientras que "el ruido que aquí soportamos por la noche no es normal".

Por otro lado, el concejal socialista Mariano Ruiz también ha criticado "el despilfarro de dinero público de nuevo en la calle Madre de Dios, donde el equipo de gobierno ha vuelto a levantar el empedrado de la carretera para colocarlo de nuevo, en vez de dar una solución definitiva".