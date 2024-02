El PSOE critica que el Ayuntamiento use el término 'disminuido' para referirse a las personas con discapacidad

El PSOE ha criticado que el PP haga uso en redes sociales del Ayuntamiento de Jaén del término 'disminuido' y le ha exigido que esta palabra no vuelva a utilizarse para referirse a las personas con discapacidad.

La concejala socialista Ángeles Díaz se ha pronunciado así tras el uso de este término en un post publicado en redes sociales del Ayuntamiento en referencia a las personas usuarias del Centro Ocupacional para personas con Discapacidad del Ayuntamiento.

El post decía que era una actividad de 'los mayores' de los centros municipales y 'los chicos' del centro ocupacional de disminuidos psíquicos, con lo que "además de utilizar este término que se considera denigrante hacia las personas de este centro se las infantiliza en el tratamiento de la información utilizando el término 'los chicos' para aludir a personas que son adultas". "Por donde quiera que se mire esto un despropósito que no se puede volver a repetir", ha dicho la edil socialista en un comunicado, que ha apuntado que el PP retiró el post en unas redes y lo corrigió en otras al ver las críticas que se le estaban haciendo, "pero el simple hecho de considerar natural el uso del término evidencia todo lo que queda a este partido para pasar de la igualdad impostada a la real. Es lo que tiene no llevar estas cosas en el ADN político".

Ha añadido que en un momento en el que las administraciones tienen que avanzar en la consolidación de la integración y la inclusión de las personas con discapacidad y que hace unos días se haya eliminado del término 'disminuido' de la Constitución, una reivindicación histórica de los colectivos sociales, "no podemos dar ni un solo paso atrás y menos con el uso del lenguaje", ha afirmado Díaz. "No es normal que en estos días en los que hasta su partido a nivel nacional se ha sumado al PSOE en la eliminación de este término del artículo 49 de nuestra Carta Magna al PP en el Ayuntamiento no le quede claro a estas alturas que seguir usando esta palabra es seguir poniendo barreras a las personas con discapacidad", ha concluido Díaz.