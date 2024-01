PSOE afea al Ayuntamiento que "oculte información" sobre las restricciones de agua para consumo en dos barrios

El PSOE ha lamentado que el Ayuntamiento esté"ocultando información adrede" sobre la gestión de las restricciones de agua para consumo humano por radiactividad natural en varios barrios y diseminados de la ciudad de Almería, y ha afirmado que utilizará"todos los recursos" a su disposición "sin descanso hasta que se aclare el último extremo".

En un comunicado, la portavoz municipal, Adriana Valverde, ha indicado que su grupo ha registrado un segundo escrito para "volver a pedir conocer los análisis y los controles" de la concesionaria Aqualia para la detección de la radiactividad en las aguas de consumo y ha criticado que aún no se les haya "proporcionado copia de resultados como solicitamos en cuanto tuvimos conocimiento de la declaración como no apta para el consumo humano del agua de las redes de distribución de Castell del Rey y La Joya".

Valverde ha trasladado su "estupor" ante "la única respuesta que se nos ha dado a nuestra petición por el momento" y, según ha precisado, ha sido "trasladarnos el contenido de su escrito a la empresa concesionaria del servicio con objeto de que nos remitan los datos relativos a su petición".

Al hilo de esto, se ha preguntado "si es que no obran en poder del Ayuntamiento dichos análisis o si se trata de una estrategia para evitar proporcionarnos esa información"."No nos sentimos en absoluto satisfechos con las explicaciones del concejal de Agua del equipo de Gobierno del PP, apenas si respondió a alguna de las preguntas que le formulamos y esta actitud oscurantista de no proporcionar información no hace sino que sigamos sospechando que han estado ocultando información adrede a los almerienses", ha afirmado.

Valverde ha señalado que "nada se nos dijo del papelón del presidente Juanma Moreno dándole al botón del agua desalada para toda Almería cuando en la propia resolución de la Junta de Andalucía del día 15 de diciembre se lee literalmente que la puesta en marcha de la conexión de La Pipa con San Cristóbal no afecta a la totalidad de la red de distribución, existiendo núcleos y calles que reciben agua directamente de los sondeos de Bernal sin mezcla alguna".

Ha aludido a que "otra cuestión que se quedó sin responder en el pasado pleno monográfico sobre agua" fue "por qué la obra de emergencia que se va a realizar ahora para dotar de agua desalada a esos núcleos, con un presupuesto de 700,000 euros, no se previó cuando se proyectó la conexión del depósito de La Pipa Alta con el de San Cristóbal, con una inversión de 11,6 millones de euros"."¿Por qué dejaron a esos barrios fuera de esa inversión dando lugar a lo que ha ocurrido ahora, que pueden consumir agua del grifo con normalidad como sí hacen el resto de almerienses?", ha trasladado.

En esta línea, ha afeado que "hasta 11 preguntas se quedaron sin responder" y ha criticado que no se atendiese la petición conforme al artículo 97 del Reglamento Orgánico del Pleno "de la presencia como asesoramiento técnico del gerente de la empresa concesionaria del suministro de agua"."Preguntas como por qué el primer resultado de los análisis, el 27 de septiembre, no hace que salten todas las alarmas o por qué se demora dos meses y medio la notificación de los resultados definitivos, cuando hay experiencias en otros municipios donde los resultados se obtienen en 20 días quedaron sin respuesta", ha remarcado.

Por último, Valverde ha asegurado que el grupo municipal del PSOE "no va a dejar estar este asunto" y ha afirmado que van "a utilizar todos los recursos a nuestra disposición sin descanso hasta que se aclare el último extremo de todo este proceso desde que se realizó el análisis que debería haber hecho saltar todas las alarmas el 28 de agosto, si bien ya desde 2020 técnicos municipales vienen alertando al equipo de Gobierno del PP de la mala calidad del agua de los Pozos de Bernal".