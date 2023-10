El PSOE pide al Ayuntamiento un protocolo de actuaciones para prevenir daños por temporales

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha pedido este martes al gobierno local de José María Bellido que elabore un protocolo de actuaciones para prevenir daños y reparar las consecuencias ante posibles temporales como el acaecido hace una semana que puedan repetirse.

Según ha expuesto González en una rueda de prensa, "pueden venir próximos temporales y necesitamos que se reglamente un protocolo que permita activar todos los medios humanos y materiales disponibles para prevenir daños en caso de alerta meteorológica y posteriormente sistematizar la reparación de los mismos en el menor tiempo posible".

Para la edil, "los dos días que necesitaba Bellido para normalizar la situación tras el temporal se convertirán en dos meses", a lo que ha agregado que "los graves daños ocasionados en la ciudad han puesto de manifiesto la falta de medios de que dispone el Consistorio para situaciones como ésta, así como la falta de capacidad de respuesta del gobierno local para actuar".

En este sentido, González ha informado de que el PSOE se ha ofrecido desde el mismo domingo en que el temporal azotó la capital a apoyar "cuantas actuaciones extraordinarias fueran necesarias y a dotar cuantos medios fueran necesarios, incluido el fondo de contingencia de 1,6 millones de euros, para abordar con prontitud y diligencia la respuesta de reparación inmediata de daños"."También nos hemos interesado por la posibilidad de que los seguros municipales pudieran cubrir las indemnizaciones necesarias, incluida la familia de la víctima mortal", ha comentado la edil, quien ha apreciado que "la realidad es que se siguen viendo por todas las barriadas árboles y ramas caídas que no se han retirado aún"."Lo más preocupante es el estado de árboles que no han caído, pero que pueden estar muy dañados, lo que podría provocar un riesgo de accidentes, y para lo que se necesita una inmediata revisión del estado del arbolado urbano", ha advertido la edil, quien ha exigido que "se aborde la retirada de árboles, ramas y suciedad de todas las barriadas por igual, tanto las periféricas como aquéllas que no son el centro de la ciudad".