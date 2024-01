El PSOE pide al Ayuntamiento "acabar con graves carencias" de saneamiento e infraestructuras en Palma-Palmilla

El grupo municipal socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "acabar con graves carencias de saneamiento, infraestructuras y limpieza" en Palma-Palmilla.

En concreto, ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Málaga la creación de un estudio "exhaustivo" sobre las necesidades de la calle Guadalbullón en La Palma, en el distrito del mismo nombre, porque "tiene un aspecto tercermudista, una estampa lamentable con familias malagueñas que piden vivir con dignidad", pero "conviven desde hace años con arquetas abiertas por las que salen ratas, sin aceras ni pasos de peatones, barandillas con filos cortantes, limpieza deficiente por la falta de operarios y hasta la falta de poda en árboles porque han caído ramas de gran peso".

Así lo ha manifestado el concejal socialista Salvador Trujillo, durante una vista a "esta zona de Málaga abandonada por el equipo de gobierno" en compañía de vecinos.

Trujillo se ha dado cita con ellos en el entorno de las calles Guadalbullón y Deba, donde hay "problemas en la calzada, con socavones de gran tamaño, mientras que la falta de aceras obliga a los vecinos a desplazarse a pie por la carretera".

De igual modo, ha señalado en un comunicado que "la falta de aparcamiento se ha convertido además en un conflicto vecinal", porque "los vehículos se dejan en las aceras e, incluso, dentro de plazas, porque no hay otro lugar, pero estos aparcamientos improvisados quitando espacio a los niños para que jueguen a la pelota y a los mayores para que puedan pasear con libertad y sin obstáculos". "El abandono del Ayuntamiento no termina aquí", ha manifestado Trujillo, que ha recriminado al equipo de gobierno que "hay problemas que no se han atendido durante años" y ha citado, entre otros, "arquetas completamente destrozadas por las que salen ratas, hay evidentes problemas de saneamiento cuando caen dos gotas, anegando la plaza y los árboles no se podan con regularidad, con el consiguiente problema de caída de ramas de árboles como ya ha ocurrido en sendas ocasiones durante 2022 y 2023".

A Trujillo le ha sorprendido que a día de hoy "aún haya vecinos que nos han dicho que no conocen en persona al alcalde de la ciudad", porque lo que ha pedido al regidor "que dé un paseo por esta Málaga a la que el Ayuntamiento da la espalda". "No se puede gobernar una ciudad sin conocer hasta el último rincón".

Ha explicado que entre las calles Deba y Guadalbullón "los socavones son tan grandes que, junto a la falta de aceras, es imposible la movilidad para una persona en silla de ruedas, la falta de limpieza en profundidad es evidente, las papeleras no se recogen porque faltan operarios de Limasam".

Así, ha exigido, "además a Parques y Jardines que haga una ronda para podar los árboles, porque la imagen es denigrante". "Los vecinos del distrito están indignados con la dejadez y desidia del Ayuntamiento de Málaga", ha concluido.