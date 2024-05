El PSOE pide al Ayuntamiento agua de riego de supervivencia para los huertos urbanos de la ciudad

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno local que "dote de agua a los huertos urbanos de la ciudad al menos dos días a la semana para un riego de supervivencia", ya que "con las limitaciones del decreto de sequía se están echando a perder muchas de sus plantaciones y huertas con daños irreparables al trabajo que realizan desde hace años".

Así lo ha manifestado la viceportavoz socialista, Begoña Medina, en compañía del concejal Salvador Trujillo durante su visita al huerto urbano de La Virreina, en el distrito de Palma-Palmilla, junto a varios de sus usuarios."Este huerto urbano de titularidad municipal lleva funcionando ocho años. Aquí trabajan 25 socios, que no consiguieron agua del Ayuntamiento de Málaga hasta el año y medio del inicio de la actividad", ha explicado la socialista.

Ha advertido de que "llama mucho la atención cómo el distrito adjudica una parcela, que era un vertedero y que los vecinos de La Virreina han recuperado con gran esfuerzo, pero que el Ayuntamiento no les suministrara un bien esencial, que es el agua. Ahora se encuentran con cortes del suministro, con la excusa del decreto de sequía, pero la necesitan tanto o más que las piscinas de los hoteles" y ha añadido que "ellos se han preocupado por crear su propia infraestructura de riego por goteo, asumiéndolo de su bolsillo", ha añadido."Necesitan agua", ha reclamado la socialista, al tiempo que ha dicho que no entiende "el abandono del equipo de gobierno a estas familias que deben traer garrafas de agua en el maletero de sus coches para cuidar de sus cultivos" en "los, apenas, ocho huertos urbanos de la ciudad. No hay huertos en los distritos de Málaga Este, Puerto de la Torre, Cruz de Humilladero y Ciudad Jardín, según datos del propio Ayuntamiento de Málaga".

Además, ha continuado, "pedimos el impulso para la creación de nuevos huertos urbanos en los distritos para los que se tendrán que contemplar la instalación de agua, luz, aseo y materiales para su uso, tales como herramientas, maquinaria, casilla para guardar los aperos o cualquier otro tipo de instalaciones".

Medina ha agregado que esta iniciativa ciudadana "dio una ocupación y una forma de producir al aire libre a la ciudadanía en un momento en que se debían mantener por norma las distancias sanitarias, en alusireferencia a la pandemia por Covid". "Estas buenas costumbres las debemos mantener", en alusión a los huertos urbanos.

Asimismo, Medina ha recordado al alcalde, Francisco de la Torre, "que desde el año 1995 el grupo socialista ha presentado iniciativas para recuperar los solares abandonados de nuestra ciudad con su conversión en huertos urbanos", que serán "espacios para la convivencia en el que las familias en apuros pueden cultivar alimentos de temporada de primera calidad, sin fertilizantes ni herbicidas".