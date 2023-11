PSOE ve "demoledor" el informe de Cámara de Cuentas que "confirma incumplimientos" del Ayuntamiento de Algeciras

El PSOE de Algeciras (Cádiz) considera que el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que ha salido a la luz en estos días es "demoledor", aunque también muy "esclarecedor", ya que confirma la existencia de "incumplimientos legales" en la gestión del Ayuntamiento de Algeciras, al tiempo que "pone en evidencia la falta de transparencia" que impera en el gobierno municipal de Landaluce."Una vez más, ha quedado en evidencia que el alcalde de Algeciras oculta información sobre su desastrosa gestión económica, y no sólo al PSOE, sino también a organismos oficiales. Insistimos: ¿En qué se está gastando nuestro dinero?", ha advertido la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en la Corporación municipal, Rocío Arrabal, que considera, según nota de prensa, que lo que se ha publicado es lo suficientemente "grave" como para que el máximo responsable de cuanto ocurre en el Ayuntamiento dé la cara ante la opinión pública."El señor Landaluce debe dar inmediatas explicaciones sobre el caos que existe en la delegación de Hacienda, entre otras cosas porque el informe de 2019 al que se refiere en esta ocasión la Cámara de Cuentas es responsabilidad absoluta de la actual delegada de Hacienda, cuyas explicaciones en las últimas horas, deprisa y corriendo para salir del paso, dejan mucho que desear", ha añadido la portavoz socialista.

De hecho, el informe elaborado por la Cámara de Cuentas sobre fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Algeciras en 2019 viene a demostrar todo lo que el PSOE ha venido denunciado a través de su portavoz municipal, Rocío Arrabal, tanto ante los medios de comunicación como en plenos y comisiones de Hacienda, recibiendo por ello descalificaciones personales y faltas de respeto por parte de un PP "al que le molesta, y mucho, que hagamos el trabajo de control que como oposición tenemos encomendado por la ciudadanía"."El informe de la Cámara de Cuentas resalta, literalmente, que hay incumplimientos legales por parte del Ayuntamiento que resultan muy significativos, y que dan lugar a una opinión desfavorable", destaca Arrabal, que insta al alcalde de Algeciras, que además es senador, a explicar "por qué no se cumple el marco normativo aplicable, llevándonos a una situación económica insostenible, cercana a la quiebra, y a la que se le suma la falta de control".

Los socialistas también consideran "grave" que en el propio informe se recoja que no se ha podido verificar el cumplimiento de la legalidad en el control "por no disponer de la documentación"."La falta de transparencia bajo el gobierno de Landaluce es la tónica de toda su gestión, pero ya no sólo lo decimos los grupos políticos de la oposición, sino que ahora también se lo reclaman desde las instituciones fiscalizadoras", advierte Arrabal."Esta falta de transparencia es grave cuando entendemos que ocultan información importante para los ciudadanos/as y que va a repercutir en su día a día, como la brutal subida de impuestos, presente y futura, que pretenden llevar a cabo, pero también en otros aspectos, como la reiteración de informes desfavorables del Tesorero argumentando la falta de control sobre los pagos a justificar", continúa señalando la portavoz socialista.

Otra muestra de lo "preocupante" de toda esta situación es el hecho de que en el pasado pleno del día 27 de octubre se diera cuenta de un Plan Anual que, según advirtió el Grupo Socialista, no era más que la "copia reiterada" de Planes elaborados desde el 2019, y que por tanto, "entendemos que siguen los incumplimientos legales, la falta de transparencia y de documentación, así como la falta de control financiero-económico sobre el Ayuntamiento, lo que también se refleja sobre las empresas públicas, como por ejemplo Algesa, de la que hemos vuelto a solicitar un Consejo de Administración".

Para los socialistas algecireños "es primordial que el señor Landaluce dé las oportunas explicaciones ante el caos económico, financiero y de sostenibilidad al que tiene sometidas las arcas municipales, que se ponga a trabajar de inmediato, que trabajen él y sus concejales del PP, que en la actualidad están a la gresca pensando en quién va a sucederle más que en la gestión de las diferentes delegaciones delegaciones. Y por supuesto, que cumpla y haga cumplir la normativa vigente".