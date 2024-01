PSOE pregunta por el envío de la bolsa del corredor de la Carrera de San Antón a los participantes que viven fuera

El PSOE del Ayuntamiento de Jaén ha preguntado al alcalde, Agustín González, por el procedimiento y el coste del envío de la bolsa del corredor a los casi 6.000 participantes de la Carrera Internacional Noche de San Antón que viven fuera de Jaén y que se quedaron sin ella en esta cuadragésimo primera edición."En la presentación oficial del evento, el pasado 5 de diciembre, el alcalde anunciaba que en esta edición se entregaría una bolsa del corredor 'como esta carrera merece'", ha señalado el viceportavoz socialista en el Consistorio jiennense, Carlos Alberca, quien ha señalado que "tras los avatares de confiar su confección a empresas asiáticas y no de España y condicionar a esta situación los plazos de confección y envío ahora nos encontramos con que hay 6.000 corredores de fuera de Jaén que los días previos a la carrera no pudieron recoger esta bolsa y es evidente que no tienen culpa de todo esto".

Alberca ha señalado en un comunicado que las explicaciones del concejal de Deportes sobre cómo van a hacer llegar esta bolsa a los participantes de fuera a partir de febrero "son poco precisas y nos inquietan". "No se ha detallado el método y el coste que puede tener esto para el Ayuntamiento, puesto que el envío de este paquete a través de agencias tiene unas tarifas que podrían suponer cifras de hasta cuatro ceros, con una situación complicada además de logística para hacer llegar de forma segura a cada corredor este pack", ha aseverado.

El socialista ha recordado que "toda la bolsa del corredor, que el alcalde públicamente valoró en 70 euros, tiene un coste real de 14,70 euros incluida la camiseta, con lo que el envío puede ser casi tan caro como el precio de la bolsa y todo por una gestión inadecuada de la logística".

El viceportavoz ha resaltado que "tampoco se ha aclarado nada de la disponibilidad de camisetas para los más de 1.000 corredores que se quedaron sin ella el último día de la retirada", subrayando que "el grueso de los atletas que se quedaron sin esta camiseta lo hicieron por falta de tallas suficientes de una prenda de cuya confección y calidad también hubo muchas quejas"."Se trata además de corredores en su mayor parte de fuera de Jaén, porque la recogieron horas antes de la carrera que fue cuando llegaron a la capital. Por tanto, deberían aclararnos si esas personas que han pagado la inscripción van a tener o no su camiseta y qué coste va a tener también para el Ayuntamiento disponer de nuevas unidades", ha concluido.