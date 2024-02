El PSOE critica que la oferta de Córdoba en Fitur se haya presentado "en un trastero de Ifema"

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha tildado este jueves de "gatillazo de Bellido" el paso de la capital por la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024, le ha responsabilizado del "rotundo y absoluto fracaso" del balance en el certamen y ha criticado que la oferta de la capital se haya presentado "en un trastero de Ifema".

En una rueda de prensa, la edil ha incidido en que la presencia de la capital "no ha podido ser más decepcionante", dado que "se ha pasado de querer tener identidad propia en un estand sólo para la capital a ser prácticamente borrada y diluida en el pabellón oscuro y triste de Andalucía sin identidad ninguna, como consecuencia de la decisión improvisada del alcalde de renunciar a la contratación de un espacio propio en Ifema tras haber recibido la llamada de Moreno Bonilla para que estuviesen todos integrados en el pabellón andaluz"."El hecho de que no haya existido hoja de ruta, sino sometimiento a lo que el gobierno de Moreno Bonilla dictamine es una de las causas del absoluto y rotundo fracaso del paso de Córdoba por Fitur, pese a que ahora venga el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) a tratar de vestirlo con porcentajes para justificar lo injustificable, ya que no hubo un solo colectivo, entidad o empresa que no mostrara desconcierto por lo ridículo del espacio para sus presentaciones", ha explicado.

Igualmente, González ha defendido que "los grandes eventos turísticos y culturales de la capital, como la Semana Santa, el Festival de la Guitarra y el mundo del caballo no merecen ser presentados en un trastero de Ifema, que eso es lo que era la salita de prensa del estand, lo que es una falta de respeto al mayor motor económico de Córdoba".

La concejal ha referido que "pese a haber un espacio central y amplio en el Pabellón de Andalucía para las presentaciones, el único turno que le correspondió a Córdoba fue utilizado para que el alcalde y el presidente de la Diputación, Bellido y Fuentes, diesen un discurso", por lo que ha reprochado que "se hayan apropiado con la única posibilidad de que Córdoba presentara su oferta turística".

La socialista ha ironizado aduciendo que "apenas se ha visto a responsables de la Junta por el pabellón, no fuese a ser que alguien le reprochara las carencias del estand", y ha señalado que "si no llega a ser por la apuesta sin fisuras del Gobierno de Pedro Sánchez y la inversión en el aeropuerto de Córdoba de 2,2 millones de euros para poner en carga el potencial el sector turístico y empresarial de la provincia, la oferta de Córdoba en Fitur hubiese pasado en blanco".

En este sentido, González ha afirmado que "el gobierno de Bellido tiene que hacer autocrítica y asumir el fracaso del paso por Fitur este año para reinventar la oferta de la capital en Fitur 2025 y no repetir experiencias como la pasada".