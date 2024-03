La moción de censura de PSOE y Cs sale adelante y desaloja al PP de la Alcaldía de Carboneras

Salvador Hernández (Cs) ha retornado este viernes a la Alcaldía de Carboneras (Almería) tras salir adelante, con el apoyo del concejal no adscrito, la moción de censura de PSOE y Cs contra Felipe Cayuela (PP), quien ha sido destituido después de varios meses de minoría en el gobierno.

Hernández, único concejal de Cs en la corporación local carboneras, ha sido investido en virtud el pacto alcanzado con el PSOE para alternar la Presidencia del Ayuntamiento, que se prevé sea asumida por el ex alcalde socialista, José Luis Amérigo, durante el último tramo del mandato municipal.

La moción de censura ha prosperado con siete votos favorables de PSOE, Cs y concejal no adscrito y los votos en contra de los seis ediles del PP.

Cayuela fue investido regidor tras el empate en las urnas a seis ediles entre PP y PSOE gracias a una coalición de gobierno con Hernández, quien asumió, entre otras, competencias en Urbanismo, si bien poco después el propio Cayuela rompía el pacto coincidiendo con la salida del grupo municipal del PSOE del ahora edil no adscrito, Andrés Belmonte.

En su intervención ya como regidor, Salvador Hernández, quien no ha realizado mención alguna a la situación del Algarrobico pese a los diversos requerimientos imperativos que el consistorio tiene pendientes con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha asegurado que pretende que este sea el "mandato del consenso" y ha abogado por "dar un nuevo rumbo" a gobierno local de Carboneras para "hacer frente a las adversidades que se nos vienen encima".

Ha destacado la "responsabilidad" que ha llevado a tomar esta decisión a él y al que será su equipo de gobierno "independientemente de la ideología y de las ideas políticas" al tiempo que ha remarcado que tienen "una labor muy importante de recomposición" en un "pueblo que ahora mismo está totalmente dividido" y que "va a someter a una rigurosa y permanente fiscalización las decisiones que tomamos"."La actual realidad política municipal contiene inequívocos mensajes que no podemos desatender", ha subrayado el nuevo alcalde carbonero, quien ha reconocido "laboriosas negociaciones" con los socialistas para pactar la moción de censura "ante un gobierno municipal del PP naufragado".

Al hilo de esto, ha afirmado que los ciudadanos "demandan diálogo y entendimiento", y "una mayor tolerancia respecto a las diferentes posturas políticas", y ha indicado que "lograr compromisos en busca de la mejor respuesta para el municipio no significa renunciar a convicciones políticas, sino demostrar fidelidad a los ciudadanos y a la solución de sus problemas y necesidades".

Ha dicho que ya tiene "experiencia" en "solucionar lo que le incomoda al pueblo" en alusión a su trayectoria anterior como alcalde y ha demandado "buena voluntad" al grupo municipal del PP, ahora en la oposición.

Hernández ha respondido, asimismo y a su manera, a las acusaciones previas por parte del regidor saliente, a quien ha reprochado que haya estado "34 minutos dándole vueltas a lo mismo" y le ha espetado "como la sultana Aixa al último rey de Granada, Boabdil: 'No llores como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre"."En Carboneras no tenemos sultán, ni tenemos sultana; lo que sí hemos tenido, desgraciadamente, es un alcalde que no estaba en sus cabales", ha apostillado.

MOCIÓN DE CENSURA "DE UNA TRAMA CON CORRUPCIÓN"

Por su parte, Cayuela, único en intervenir durante el debate previo a la votación, ha achacado la moción de censura a "una trama con corrupción" y ha pedido la "dimisión inmediata" de Hernández y de "sus cooperadores necesarios" en referencia al grupo socialista y el concejal no adscrito."En democracia el camino más corto no es el mejor. Lo que quiere la gente del pueblo de Carboneras es que un alcalde lo elija el pueblo y no estos tejes y manejes que no respetan la voluntad", ha dicho para cuestionar "cómo puede llegar a la Alcaldía quien menos votos tiene con argumentos totalmente falsos".

En su intervención, en la que ha reprochado a la oposición "querer el poder a cualquier precio", ha aludido a "las denuncias cruzadas" en los juzgados y en la Fiscalía entre PSOE y Cs y se ha preguntado si en el acuerdo para la moción de censura "se incluye algún pacto al respecto". "Le pido al PSOE que tenga altura de miras", ha trasladado Cayuela.

Ha rechazado las "graves acusaciones" contenidas en el texto de la moción, y ha hecho "aclaraciones" como que, según ha dicho, a su llegada al gobierno de Carboneras, se "encontró facturas por pagar por un importe superior a 3,3 millones de euros"."Estos problemas no se han creado desde la toma de posesión de Felipe Cayuela, estaban ya y de estos 3,3 millones de euros ahora se deben poco más de 800.000 euros y esa es la verdadera realidad", ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que "hay dinero suficiente en las arcas municipales para hacer frente al pago a los proveedores, a la espera de que se nombre un tesorero".

Ha negado, asimismo, los reproches de "nepotismo" y ha señalado que Hernández "no es que no se merezca ser alcalde, es que no se merece ni ser concejal". "Para mí lo que debería de hacer alguien es dimitir", ha concluido.

PSOE: "LA MOCIÓN DE CENSURA ERA UN CLAMOR POPULAR"

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, José Luis Amérigo, ha afirmado que la moción de censura "era un clamor" en el municipio debido a "la desconfianza generalizada" en la gestión del PP y ha aludido también a la "inestabilidad fruto de la minoría" con seis concejales".

Ha trasladado que Carboneras se encuentra "ante un momento de muchas transformaciones" y de una segunda "modernización" derivada de la Transición Justa y la descarbonización que derivó en el desmantelamiento de la central térmica 'Litoral' que demanda "decisiones muy importantes que no se pueden tomar desde un espacio de inestabilidad".

Amérigo se ha dirigido al alcalde para advertirle de que el gobierno en coalición "tiene que ser cocinado a fuego lento en base a varios ingredientes" que ha calificado de "importantes" como son "la lealtad, la honestidad y el compromiso con este grupo socialista y con Carboneras".