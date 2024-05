El PSOE pide a la Diputación que convoque el consejo del Patronato Lorca para programar 'Cinco a las cinco'

El Grupo Socialista de la Diputación de Granada ha pedido al equipo de gobierno de la institución provincial, del PP, que no dilate la convocatoria del Consejo Rector del Patronato Federico García Lorca, cuya dirección está vacante, para elaborar la programación que conmemora el nacimiento del poeta y, especialmente, en lo referente al tradicional acto del 'Cinco a las cinco' en el que se otorga el galardón del Pozo de Plata en Fuente Vaqueros, en el área metropolitana granadina."Aún no sabemos nada de los planes y los trabajos preparatorios que se están llevando a cabo para ofrecer unos actos de calidad para este año, por lo que sería conveniente la convocatoria de este órgano para que se nos brindara toda la información", ha considerado la portavoz socialista, Fátima Gómez, en una nota de prensa.

La diputada socialista ha lamentado la "pasividad y desgana con la que el gobierno del PP se está tomando la gestión del Patronato, por lo que le ha instado a "activar los mecanismos oportunos para que funcione a velocidad de crucero".

Así, ha reclamado "mayor interés para relanzar la actividad y recuperar la credibilidad y la actividad de excelencia de este órgano tras las últimas polémicas en torno al mismo que lo han convertido en un polvorín, a nivel nacional incluso"."El PP, en tan solo diez meses de gobierno, ha deteriorado la imagen del Patronato García Lorca, muy especialmente cuando ha tratado de situar al frente del mismo a un miembro de su partido que se burló públicamente de la memoria histórica a la que tan ligada está la figura de Lorca", ha indicado Gómez en referencia al portavoz 'popular' en Armilla, Antonio Membrilla."Se vio abocado a renunciar y desde entonces no sabemos quién dirigirá el Patronato con la consiguiente inacción actual. Lo han dejado todo en manos de la nueva dirección y ésta no llega", ha añadido la diputada socialista.

Gómez, que ha demandado al equipo de gobierno de la Diputación "más respeto por la cultura y por la memoria histórica", le ha instado, además, a "devolver" a Federico y a su obra "a la ciudadanía, permitiendo a la misma acceder a todos los recursos existentes y ofreciendo exposiciones innovadoras que hasta ahora no conocemos, e impulsar proyectos de éxito como el Universo Lorca teniendo en cuenta la voz de los municipios, a quien debe escucharse"."Queremos que funcione a pleno rendimiento y con el personal necesario, no entendemos como sigue todavía cerrado por las tardes un equipamiento cultural como la Casa Natal de Lorca en Fuente Vaqueros porque no hay trabajadores suficientes. Debe estar abierto durante todo el día para que ofrezca flexibilidad horaria para quien quiera visitarlo", ha afirmado.

La portavoz socialista, que ha indicado que el patronato es el responsable de garantizar la actividad cultural, con la organización de los actos del 5 de junio en Fuente Vaqueros y del 18 de agosto en Alfacar, entre otros asuntos, o turística y pedagógica en torno al poeta, ha censurado que "en menos de un año todo esto se haya deteriorado y diluido hasta intentar que pase desapercibido".

En ese contexto, Gómez ha aprovechado para reiterarle al presidente de la Diputación que atienda las peticiones de los municipios lorquianos que reclaman inversión para el proyecto Universo Lorca y para culminar las infraestructuras pendientes y continuar la ruta de la Vega, en Fuente Vaqueros y las localidades del entorno como Valderrubio, Pinos Puente, Chauchina y Láchar.

Además, ha demandado que el Patronato "preste un mejor servicio y culmine la ampliación del museo tras la adquisición del inmueble anexo a la Casa Natal de Lorca en el municipio fuenterino, operación que dejó prácticamente lista el anterior gobierno socialista en la institución provincial".