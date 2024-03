El PSOE llevará a Fiscalía contratos de la empresa del 'Caso Infraestructuras'"por repetirse 'modus operandi'"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha defendido este jueves que su grupo llevará a la Fiscalía los nuevos contratos adjudicados por el Consistorio en este mandato a una empresa investigada por el 'Caso Infraestructuras', concretamente Smeco Tecnology SL, adjudicataria de sendos contratos de albañilería y fontanería en edificios públicos y colegios en diciembre de 2023, con sólo tres días de diferencia, "por repetirse el mismo 'modus operandi".

En una nota, Romero ha reprochado que "el PP lance balones fuera y aluda al 'caso Koldo', pero no explique absolutamente nada de por qué ha seguido contratando a empresas imputadas en el 'Caso Infraestructuras' en el presente mandato, el mandato de la mayoría absoluta del PP".

En este sentido, ha instado tanto al delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, como al alcalde, José María Bellido, que "templen sus nervios, ya que no es el PSOE quien le acusa, sino que quien dice que los contratos pueden rozar la ilegalidad por un supuesto fraccionamiento al tratarse de un contrato mayor dividido en dos partes es un funcionario municipal titular de la Junta de Gobierno Local, que lo pone por escrito en su informe", ha apuntado.

Además, ha agregado que "no es el PSOE, sino un juez el que ha imputado a la empresa Smeco Tecnology por prebendas a cambio de contratos del área municipal de Infraestructuras", y "tampoco ha sido el PSOE, sino el Ayuntamiento el que invita a las empresas a participar en la licitación de contratos menores, y el gobierno de Bellido ha invitado a una empresa imputada", ha apostillado."Si estos contratos son o no son legales, no lo va a decir el Grupo Municipal Socialista, sino que lo dirá el fiscal y un juzgado, porque los vamos a llevar para que sean examinados", ha remarcado Romero, quien ha incidido en que "lo que el PSOE dice con total claridad es que se trata de mismo 'modus operandi' que se venía haciendo en el 'Caso Infraestructuras' y que, además, sabemos que se hace en otras áreas, que ya denunciaremos cuando tengamos todos los datos".

Así, el socialista ha exigido al gobierno de Bellido que "dé explicaciones de estos contratos y hable de su casa, del Consistorio, que es donde estamos, y que no intente tirar balones fuera, distraer el tiro y poner cortinas de humo con otras investigaciones judiciales que no tienen nada que ver con esto que denunciamos"."No nos dan miedo sus amenazas y no nos van a callar", ha respondido Romero a Ruiz Madruga, a quien ha conminado a "tomar las acciones legales que crean convenientes, como así lo haremos nosotros con estos contratos menores y en otros casos".

Asimismo, Romero ha preguntado "sobre lo poco que ha dicho Madruga", y es que "son contratos que se han adjudicado a la mejor oferta, como marca la ley de contratos menores". "Si esto es así, es muy poco creíble, por no decir que es de chiste, que lo hayan adjudicado por 14.999 euros a Smeco dos veces: el 19 de diciembre de 2023 y otra vez tres días después, el 22 de diciembre de 2023"."Si éstas eran las mejores ofertas, ¿cuáles eran las restantes?", ha cuestionado el edil, para ironizar sobre "la casualidad de repetir el adjudicatario en dos contratos diferentes con sólo tres días de diferencia, como si no hubiera más empresas en Córdoba o en el resto de Andalucía".

EL INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Romero ha advertido este miércoles sobre estos dos contratos, "cuyo expediente recoge el informe del titular de la Junta de Gobierno Local, que informa de que se adjudican con tres días de diferencia a Smeco por 14.999 euros, y la suma de los dos rebasa el límite establecido para el contrato menor de servicio".

Además, ha agregado que "hay un tercer contrato adjudicado a Smeco el 22 de septiembre de 2023 de obras de accesibilidad por valor de 43.203 euros para la realización de una decena de pasos de peatones, paradas de bus y rampas en diversas zonas de la ciudad".

El concejal ha indicado que "o Bellido es un incapaz y no se entera de lo que pasa ni en su gobierno ni en el Ayuntamiento, o bien presuntamente participa en ello", además de poner de relieve "la inutilidad de las medidas de control anunciadas por el propio alcalde para que casos como éste no se volvieran a repetir, y que a la vista está no están sirviendo".

El socialista también ha recordado el auto del juez del 'Caso Infraestructuras' que "confirma la participación de esta empresa, Smeco, en la trama a cambio de comisiones, en concreto el pago de hoteles de alto nivel, y la imputación de la administradora y su marido".