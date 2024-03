El PSOE reconoce a Isabel Marín en los premios Victoria Kent de Torremolinos

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha reivindicado durante la celebración del premio Victoria Kent del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, "el papel del socialismo malagueño en la lucha por la igualdad y por el feminismo, cuando gobernamos demostramos ese compromiso ante el retroceso que supone la derecha".

En un acto en que se ha premiado la trayectoria de Isabel T. Marín Lozano y en el que han participado el secretario general del PSOE local, Antonio Navarro, y la secretaria de Igualdad, Ana Isern, Pérez ha explicado que "el mes de marzo es una fecha muy señalada para el PSOE, hemos podido sacar a la luz la vida de la primera concejala socialista en la capital, Esperanza Puerta, nos hemos manifestado junto a más de 15.000 personas el día 8".

Además, ha valorado "el papel" de las agrupaciones socialistas de la provincia para celebrar actos tan señalados como este en Torremolinos, el premio Carme Chacón en Torrox, los premios Teresa Espinosa en Antequera, las distinciones Olivia Carmona en Fuente de Piedra, el premio María Matilde Scherm de Ronda o el premio de poesía Victoria Kent del PSOE de Rincón de la Victoria, ha explicado.

Para Pérez, "la gestión en las instituciones sirve para romper techos de cristal, nuestros avances se demuestran en el Boletín Oficial del Estado, a través de leyes, mientras que con la derecha eso no ocurre y lo vemos en municipios tan cercanos como Mijas, en los que Vox está imponiendo su agenda al PP"."Nosotros somos el partido de la igualdad y vosotras nos habéis enseñado a muchos hombres feministas que los avances se conquistan y los avances también se pueden perder, tenemos la obligación de reivindicar ese feminismo y luchar por él, porque no hay socialismo si no hay feminismo", ha concluido

Por su parte, Navarro ha afirmado que "hay muchas razones para que Isabel Marín Lozano fuera la homenajeada en un premio que tiene ya 21 años, el feminismo está en el ADN del PSOE de Torremolinos porque siempre hemos entendido la importancia de la lucha por la igualdad, sobre todo en un municipio donde, en los tiempos de Pedro Fernández Montes, no se celebraba ni el 8 de marzo ni mucho menos el día del orgullo"."Fue a partir de la gestión del PSOE con el alcalde Pepe Ortiz y del resto de concejales cuando todo eso se comienza a celebrar y ahora, de nuevo con el PP, Margarita del Cid no va a atreverse a eliminarlo como si está haciendo el PP en un municipio tan cercano como Mijas y cuya primera decisión fue eliminar la concejalía de igualdad", ha añadido.

Además, ha reivindicado "la gestión socialista para que existiera un convenio colectivo en la empresa más feminizada de la ciudad, la de la limpieza de los edificios municipales con un 99% de mujeres en su plantilla".

Por su parte, Isern ha recordado que los premios Victoria Kent "reflejan el espíritu del feminismo, es un premio que damos de forma merecida a Isabel Marín Lozano porque, citando a Lola Herrera, es del tipo de mujeres que se dejaron la vida defendiendo nuestros derechos y son el espejo en el cual debemos mirarnos".

De igual modo, ha incidido en "la importancia" de la lucha feminista "porque si no queremos perder nuestros derechos no podemos distraernos, siempre habrá quien vendrá a quitárnoslos". "Hemos conseguido mucho y todavía tenemos mucho camino por recorrer, por todas las mujeres que se fueron, por las que están y por las que vendrán", ha expresado.

Por otro lado, de la premiada ha destacado que es "feminista practicante desde muy temprana edad, dándose cuenta de las desigualdades de nuestra sociedad con 13 años cuando hacía falta la firma de un hombre para cobrar una herencia. Ya en Torremolinos fue pionera en los años 80 como presidenta de la Asociación de Comerciantes de Montemar, ha criado a sus hijos en igualdad y forma parte del Fórum Feminista asesorando y acompañando a mujeres víctimas de violencia de género", ha concluido.

Por último, Isabel Marín Lozano ha reivindicado "el papel del feminismo ante los que nos quieren quitar derechos, pero es importante recordar que no vamos a dar ni un paso atrás en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en derechos y en obligaciones".