PSOE pide a JM+ que "fuerce" al PP a convocar la Comisión de Patrimonio cuyo informe de La Alameda "es preceptivo"

El PSOE de Jaén ha exigido a la formación Jaén Merece Más (JM+) que "demuestre su papel" en el Gobierno local y "fuerce al PP a convocar la Comisión de Patrimonio Histórico cuyo informe preceptivo sobre La Alameda debería haber estado antes de las obras".

El concejal socialista José Manuel Higueras ha señalado que los socios de gobierno del alcalde, Agustín González Romo, "deben demostrar que son Gobierno municipal para lo bueno y para lo malo y exigir que este órgano certifique si las obras que se hacen en el parque se ajustan al nivel de protección patrimonial que tiene"."La Alameda tiene un importante nivel de protección, figura en el catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz de la Junta y esta comisión debería haber certificado con anterioridad a la concesión de la licencia de obras para el centro de salud si los trabajos que se están haciendo son los adecuados y tienen o no vigilancia arqueológica. Para eso sirve esta comisión que compete al área de Urbanismo, bajo gestión del PP, pero que el portavoz de JM+, Manuel Vallejo, tiene en su mano, si comparte la inquietud ciudadana con este asunto como lo hace el PSOE, forzar su convocatoria", ha recalcado Higueras."Ayer vimos a representantes de JM+ en la concentración de la Plataforma 'La Alameda no se toca' a las puertas del Ayuntamiento, que además de pedir que no haya tráfico por el parque una vez se ponga en marcha el centro de salud reclaman que se evite el daño a este espacio verde. La reunión de esta comisión y su dictamen son los que deben determinarlo con la ley en la mano", ha señalado el edil."El PP sabe que el informe de esta comisión, que es preceptivo, es crucial y puede cambiar muchas cosas. Si JM+ ayer con su presencia en la concentración comparte el sentir ciudadano sobre lo que estamos viendo en La Alameda tiene la oportunidad de no quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Ahora mismo están mirando para otro lado como si la cosa no fuera con ellos cuando son gobierno", ha añadido.

El edil ha explicado que el pasado marzo JM+ se sumó a la moción del PSOE en pleno para pedir que el tráfico por el espacio verde fuera cero. "Las obras para el tráfico rodado siguen y el PP no puede contar con el silencio cómplice de quienes tienen la oportunidad de cumplir con esta moción y que se dote de acceso alternativo y aparcamiento suficiente al centro de salud, que es un servicio bueno y necesario para Jaén, pero que para ello La Alameda no se toque", ha sostenido.