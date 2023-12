El PSOE de Jaén pide al alcalde que renueve el convenio municipal con el Consejo de bandas

El PSOE de Jaén ha reclamado al alcalde, el popular Agustín González Romo, que renueve el convenio de colaboración que unía al Ayuntamiento con el Consejo de Bandas, compuesto por varias agrupaciones y más de 600 músicos y sus familias.

El concejal socialista José Manuel Higueras ha mostrado su tristeza y decepción al conocer la noticia de que sigue sin renovarse el convenio con la entidad y que, además, según ha hecho público la propia presidenta, Isabel Salces, no existe relación alguna con el Consistorio."El Consejo es un exponente cultural y educativo de primer orden en la capital, ligado a grandes eventos de la vida de Jaén como la Semana Santa, las lumbres de San Antón o la Navidad, donde hemos visto a sus músicas y músicos por ejemplo en la Cabalgata de Reyes. Este año, tristemente, el Ayuntamiento no cuenta con ellos para el desfile de ese día tan importante para la ciudad"."El alcalde de todas las y los jiennenses no puede limitar el apoyo del Ayuntamiento a nada más y nada menos que a 600 músicos y dejar en una situación comprometida a una entidad que nació con mucha ilusión y con un gran esfuerzo de profesores, directores y sobre todo, padres y madres comprometidos", subraya.

El edil socialista señala que el convenio con el Consejo nació en el mandato pasado, "conscientes de que el por entonces proconsejo de bandas necesitaba de un apoyo público para salir adelante y convertirse en Consejo, una entidad que existe en grandes ciudades que cuidan la educación y la promoción musical."No es de recibo que González Romo no renueve el principal apoyo para la continuidad de este Consejo, un convenio de colaboración de apenas 15.000 euros para todo un año, que es insignificante comparado con otras partidas, como los 500.000 euros que se destinan a la programación de navidad, que dura apenas un mes", sostiene.