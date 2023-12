PSOE-Jaén ve "inaceptable" que la Junta "recorte" a la provincia espacio en Fitur "en beneficio de otras zonas"

El PSOE de Jaén ha denunciado el trato "inaceptable" y "discriminatorio" que la Junta de Andalucía está dispensando a la provincia en materia turística al "recortarle espacio" en Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024 "en beneficio de otros territorios".

Así lo ha afirmado este martes el secretario de Turismo del partido, Iván Cruz, que ha participado en una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de municipios vinculados al turismo para analizar la situación.

Ha dicho no entender que el Gobierno andaluz "nos quite la mitad del espacio que hasta ahora habíamos tenido en Fitur", que era de 300 metros "en reparto igualitario" con el resto de provincias. "Ahora nos bajan a 150 metros y desde el PP de Jaén no se hace nada. Le es indiferente este desprecio a la provincia, sabiendo que la representación que esta tierra va a tener es mucho menor a la que ha tenido otros años", ha reprochado.

En este sentido, ha indicado que la Junta "ha apostado por los municipios mayores de 100.000 habitantes", lo que se traduce en beneficiar "a otras provincias, especialmente del litoral, y a otros productos turísticos". De este modo, "de ocho provincias que antes se repartían el espacio, ahora hay 20 territorios que se distribuyen ese espacio"."Nos dejan con un espacio mínimo y también sin espacio para que tengamos personal suficiente para promoción de todas las comarcas y eso que Jaén es la provincia con más espacios naturales de Andalucía y España, con cuatro parques y con dos ciudades Patrimonio de la Humanidad como Úbeda y Baeza. Todo eso se obvia por los intereses que Juanma Moreno tiene en otras provincias y por los que prefiere discriminar a Jaén", ha asegurado.

Cruz ha hecho hincapié en que "es una falta de respeto a la provincia de Jaén por parte de Juanma Moreno, de su consejero de Turismo y de la dirección provincial del PP de Jaén, que está viendo este ataque a la provincia y permanece inmóvil defendiendo las políticas del PP andaluz antes que defender la representación que le corresponde a Jaén en Fitur".

Por ello, ha hecho un llamamiento a que reflexionen y a que en este mes que falta para que se celebre la feria en Madrid "den marcha atrás y valoren que Jaén es una provincia que tiene muchos recursos", con muchos empresarios que han apostado fuerte para desarrollar el turismo y con ayuntamientos y grupos de desarrollo rural en las comarcas que también lo han hecho."Exigimos a Juanma Moreno que rectifique y ponga a Jaén en el lugar que se merece, porque lo que estamos viendo y denunciando es un trato discriminatorio y de desigualdad, porque la Junta de Andalucía no está mirando por igual a todas las provincias", ha subrayado.

MUNICIPIOS TURÍSTICOS Y PLANES

Por otro lado, ha criticado que la Junta haya anunciado la rebaja del diez al ocho por ciento de la subvención a los Municipios Turísticos, lo que perjudica a Cazorla, Baeza, Úbeda, Baños de la Encina y La Iruela. "Les cuesta mucho ser Municipios Turísticos y han hecho una apuesta y una inversión importante para ello, por lo que esta rebaja es otro desprecio de Juanma Moreno", ha apuntado.

Para el dirigente socialista, "tampoco se entiende cómo la Junta de Andalucía puede intentar hacer suyos" los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, que traen ahora otra inversión de más de diez millones de euros para Jaén, Martos, Alcalá la Real y La Carolina "y que son planes del Gobierno de España"."Son fruto de una apuesta firme del Gobierno de España por el desarrollo y la promoción turística, para crear nuevas infraestructuras e inversiones. No entendemos que la Junta quiere hacerlo suyo, porque a la vista está la falta de proyectos e inversiones de la Junta en materia turística en la provincia. O tal vez sea ése precisamente el motivo", ha apostillado.