El PSOE andaluz adelanta la elección de Juan Espadas como líder sin que Susana Díaz dimita

El PSOE de Andalucía ha adelantado la elección de Juan Espadas como secretario general para acabar con la situación de bicefalia generada por su victoria en las primarias del pasado 13 de junio. Ese es el acuerdo al que han llegado el propio Espadas y Susana Díaz, que han comparecido en la sede regional del partido. "Había que acortar los plazos y generar una situación de estabilidad", ha dicho Espadas antes de explicar que el calendario se inicia el 12 de julio y podría finalizar el 23 de julio si ningún candidato alternativo logra los avales en este nuevo proceso de primarias.

Susana Díaz seguirá siendo secretaria general del PSOE de Andalucía hasta que se celebren esas primarias que convertirán a Juan Espadas en líder oficial del partido. Será entonces cuando su jefatura de facto se convierta en de iure, pero evitando una gestora que habría dado a la dirección federal socialista un papel más relevante del que ambos deseaban, según han expresado en ocasiones anteriores. "Nosotros nos organizamos", ha dicho el alcalde de Sevilla para espantar la posibilidad de injerencias de Ferraz.

El calendario se inicia con un Comité Director el próximo 12 de julio, que será el pistoletazo de salida para esas nuevas elecciones internas, que comienzan al día siguiente. Automáticamente comenzaría el proceso de recogida de avales que finaliza el 23 de julio, pero lo lógico sería que nadie disputara a Espadas el liderazgo tras su éxito en las primarias del 13 de junio, cuando logró el 55% de los apoyos de la militancia frente al 38 de Díaz.

En caso de que alguien logre los 900 avales que se necesitan en el PSOE para participar en los procesos orgánicos, las elecciones primarias serían en septiembre. Lo que no se mueve en el calendario es el congreso ordinario del PSOE de Andalucía, que será en noviembre o diciembre, después de que el partido a nivel nacional celebre su propio cónclave, el 15 de octubre. Hasta ese momento también se mantendrá la actual ejecutiva elegida por Díaz en su momento.

"Necesitamos unir al PSOE y no fracturarlo", ha dicho Díaz en su primera intervención, en la que ha ensalzado la "discreción" que ambos han mantenido en las negociaciones a pesar de las "filtraciones, las intoxicaciones y las mentiras". Se refería así la ex presidenta de la Junta a las informaciones que la señalaban a ella como responsable de la dilación en una dimisión que no se va a producir. Díaz ha explicado que acudirá al próximo Pleno del Parlamento, pero tampoco ha descartado otro destino. Se especulaba con que fuera al Senado por designación autonómica, paso que no dará de forma inminente. "Soy leal al PSOE, es lo que siento y lo que vivo, es mi pasión", ha zanjado.