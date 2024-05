PSOE pide a Junta que "dé marcha atrás al cierre de una línea pública de tres años en el CEIP Rafael Alberti"

El grupo municipal socialista ha exigido este martes a la Junta de Andalucía "que dé marcha atrás al cierre de líneas educativas en el CEIP Rafael Alberti, localizado en el distrito de Ciudad Jardín de la capital".

Este martes padres y madres se han movilizado para pedir al Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "la vuelta de dos aulas y la provisión de plazas para niños con necesidades especiales" porque, según afirman desde el AMPA, "hay 43 solicitudes para el próximo curso escolar y la excusa de la bajada de la natalidad y de la demanda es una falacia".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, junto a los concejales del PSOE Rosa del Mar Rodríguez y Rubén Viruel, han asistido a la concentración a las puertas del centro con medio centenar de progenitores. En total son 19 familias las afectadas en el CEIP Rafael Alberti, han explicado.

Para Pérez, "las madres han dejado claro que aspiran a la libertad de elección. No quieren que sus hijos se repartan entre centros concertados, sino que quieren seguir en su colegio, con sus profesores y profesoras, con el personal que trabaja con niños con necesidades especiales".

Tras mantener una reunión con el AMPA, el líder socialista ha expresado que "Moreno ha implantado en la Junta su afán privatizador", una iniciativa que "recorta en derechos públicos y que suma al Rafael Alberti a la lista de centros públicos que pierden aulas o se han cerrado, como el Domingo Lozano, el Intelhorce y la escuela infantil Adelfa".

Rodríguez, por su parte, ha señalado que "no es de recibo lo que está ocurriendo en Ciudad Jardín. Tenemos ya el colegio Benito Pérez Galdós, casi desmontado; el de Alegría de la Huerta, con un patio cerrado e inutilizado porque el equipo de gobierno se niega a arreglar sus desperfectos, mientras que el colegio de Las Flores tiene serios problemas y necesidades"."Y ahora nos encontramos con una veintena de familias del Rafael Alberti que están siendo obligadas a matricular a sus hijos en otro colegio, pero no el que ellos han elegido libremente. Esto no es justo", ha criticado.

También ha señalado que "Moreno está desmantelando poco a poco el CEIP Rafael Alberti, comenzando por una línea de tres años y quitando personal de atención a niños con necesidades especiales". "Pero --ha continuado-- es que el año que viene vendrá también el PP con la eliminación de segundo de Infantil y luego tercero y así sucesivamente". Para la edil del PSOE, "este supone un grave deterioro para la Educación Pública y los socialistas no lo vamos a permitir".

Por su parte, Rubén Viruel ha incidido en que "acompañamos a las madres y a los padres de alumnos del CEIP Rafael Alberti porque esto es una muestra más del ataque de la derecha a la educación pública en nuestra ciudad".

Para Viruel, "Moreno Bonilla impone recortes a la pública mientras que no paran de subir las ayudas a la educación concertada, mientras que Paco de la Torre no hace nada por arreglar los centros educativos de la ciudad y muchos colegios se están desmoronando".

Marta Gálvez, que ha actuado como portavoz de los padres y madres de alumnos del CEIP Rafael Alberti durante la atención del PSOE a los medios de comunicación, ha lamentado que "no es justo que 19 familias nos quedemos fuera de nuestro centro. La Junta quiere cerrar una línea de tres años y esto va a ser un problemón para las familias, porque nos quitan dos profesores y personal para niños con necesidades especiales"."También nos quitan a la profesora de la línea de apoyo". Gálvez califica como "una injusticia" este trato "porque la Constitución Española recoge la libertad de todas las familias para elegir centro educativo para sus hijos, mientras que la Delegación de Educación nos ha dicho que sólo cinco niños se quedarán en colegios de la zona, mientras que 14 irán a otros de educación concertada. Estamos en contra de la privatización de la educación", ha zanjado por su parte.

Tamara Jiménez también es madre de alumna en el CEIP Rafael Alberti ha dihco que "esta decisión de la Junta nos ahoga, porque la alternativa no nos gusta", ha concluido.