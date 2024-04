PSOE exige a la Junta el arreglo de la vía forestal Camino del Paredón y Pacheco alude a "competencia municipal"

El PSOE de Jaén ha reclamado a la Junta de Andalucía el arreglo de la vía forestal Camino del Paredón, que une Noalejo, Campillo de Arenas, Valdepeñas de Jaén y Frailes, mientras que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha aludido a "competencia municipal".

La situación de esta pista ha llegado al Parlamento andaluz a través de la pregunta formulada en comisión por el diputado socialista Víctor Torres, quien ha afirmado que es "estratégica" y, no sólo une a cuatro municipios, sino que afecta también a empresas de alojamientos rurales y del sector ganadero.

Está"intransitable", especialmente cuando llueve, dificultando además la unión de pedanías como Hoya del Salobral (Noalejo) con el núcleo urbano, hasta el punto de que "hay que dar una vuelta de 40 kilómetros por Granada" como alternativa, según expuso en la comisión celebrada en la tarde de este lunes."Es lamentable que la Junta de Andalucía se dedique a marear la perdiz en vez de asumir su responsabilidad y poner soluciones encima de la mesa", ha manifestado Torres.

El consejero le ha preguntado si está seguro de que la vía es titularidad autonómica, ya que los técnicos de la Delegación Territorial de Jaén "dicen que en los términos municipales citados hay una extensa red de pistas forestales, 45 caminos inventariados con una longitud total de más de 183 kilómetros"."Pero no existe ninguna pista forestal inventariada que parta de la Hoya del Salobral, por lo que los caminos que lleguen a esta son competencia municipal conforme a la ley de bases del régimen general", ha afirmado.

Al respecto, el parlamentario del PSOE ha destacado que fue la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén la que en 2019 "se comprometió públicamente a arreglar este camino" e "incluso Ciudadanos en su momento también se comprometió antes de las elecciones de 2022". "¿O es que estaba mintiendo el Gobierno andaluz cuando se comprometió ante el alcalde y los medios de comunicación?", ha cuestionado.

De ahí que haya criticado "esta nueva agresión" a la provincia y la "desvergüenza política" de anunciar el arreglo de esta vía y ahora decir que no tienen nada que ver con esta intervención. "Han pasado cuatro años desde 2019, desde que se comprometieron, y no han hecho absolutamente nada. Y todos estos años el presidente de la Junta ha sido la misma persona: Juanma Moreno", ha afeado."Tenga por seguro que me voy a interesar por el tema y lo valoraremos, como no puede ser de otra manera", ha replicado el titular de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, quien ha defendido la labor de su departamento en esta materia.

En este punto, ha resaltado que se han ejecutado "casi 542.000 euros, entre los términos municipales de Campillo de Arenas y Valdepeñas de Jaén, para mejorar la red de pistas forestales"; un total de 760.500 euros en toda la provincia para ese fin y seguirán mejorando la red provincial.

Para eso, según ha explicado, se va a iniciar un nuevo plan que contempla nuevas obras "conforme a las prioridades que establecen los agentes de medio ambiente, que son quienes detectan las necesidades para la gestión forestal".

UNA EXTENSA RED

"Jaén tiene casi 270.000 hectáreas de monte público y una red de pistas forestales, atención, que supera los 5.000 kilómetros. Y los criterios de actuación no los establezco yo, los establecen los técnicos, los agentes de medio ambiente que están encima del territorio", ha comentado.

Además, Fernández-Pacheco ha querido aclarar que este tipo de vías sirven, "no para conectar pueblos", sino "para trabajos forestales, porque para conectar pueblos y para conectar municipios están las carreteras".