PSOE critica que la Junta "obliga a ayuntamientos a pagar un 9% más en el Consorcio de Transporte Metropolitano"

El PSOE de Jaén ha señalado que los 27 ayuntamientos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén "tendrán que pagar un nueve por ciento más en el presupuesto que ha presentado la Junta de Andalucía" en esta entidad para el ejercicio 2004."Juanma Moreno saquea a los ayuntamientos y les sube un nueve por ciento la aportación que tienen que realizar al Consorcio", ha denunciado este martes en una nota el parlamentario Víctor Torres.

Al hilo, ha afirmado que la Junta ha subido la financiación vía Patrica "apenas un 1,9 por ciento" a los consistorios y ahora "se descuelga con que tienen que poner un nueve por ciento más para costear el Consorcio Metropolitano"."Moreno da muy poquito a los ayuntamientos y después les exige mucho. Esta es la Junta de Andalucía del PP, que elimina los impuestos a los ricos, mientras saquea sin piedad a los ayuntamientos y los trata con el máximo desprecio", ha reprochado.

En este sentido, ha añadido que el Ejecutivo andaluz "no pagó la limpieza y desinfección extraordinaria de los colegios públicos" durante el periodo del covid "y los cargó sobre los hombros de los ayuntamientos".

A ello ha sumado que lleva dos años "sin aprobar planes de empleo" ante los efectos de la mala cosecha de aceituna y en esta campaña también "ha suprimido los mediadores sociolaborales" que desempeñaban su labor en este periodo.

Esto se une, según ha apuntado Torres, a que año tras año la Junta "aprueba una financiación absolutamente insuficiente" para los ayuntamientos, con la que tienen cada vez más difícil prestar sus servicios públicos en las mejores condiciones de calidad."Moreno es el enemigo público número uno de los ayuntamientos y diputaciones. Sus gobiernos están siendo los más antimunicipalistas de la historia", ha considerado el parlamentario del PSOE jiennense.

En este punto, ha destacado que la Junta tiene cerca de 47.000 millones de euros de presupuesto, "la mayor cantidad de la historia gracias a Europa y al Gobierno de Pedro Sánchez". A pesar de ello, sin embargo, "no sólo no aumenta los recursos para los ayuntamientos, sino que los va mermando progresivamente cada vez más"."El PP no cree en los servicios públicos. Por eso la Junta machaca a los ayuntamientos y deja a sus vecinos y vecinas abandonados a su suerte. Si no fuera por el Gobierno de España y por la Diputación Provincial de Jaén, los municipios de nuestra provincia estarían hoy en una situación crítica por el maltrato y la dejación de funciones de la Junta de Andalucía", ha concluido.