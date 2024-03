PSOE pide a la Junta más recursos para garantizar el servicio del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Jaén-Martos

El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz para que la Junta "evalúe y mejore" la prestación del servicio del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el partido judicial de Martos, que pasará a ser asumido por el Juzgado de Jaén desde el próximo 1 de abril.

Se trata de una iniciativa "propositiva" para que el Gobierno autonómico "garantice la mejor asistencia judicial" a las víctimas en los municipios de esta comarca, que son Martos, Porcuna, Villardompardo, Jamilena, Torredonjimeno, Fuensanta, Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava.

Así lo ha indicado este lunes el parlamentario socialista Víctor Torres, que, junto a la también parlamentaria Mercedes Gámez, ha mantenido en Martos una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de la comarca para explicarles la situación."Aunque esta comarcalización se hace en cumplimiento del Pacto de Estado y efectivamente permitirá que haya más especialización y formación, nos preocupa que haya una improvisación por parte de la Consejería de Justicia", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que con esta PNL, que se debatirá en comisión el 3 de abril, se pide a la Junta de Andalucía que "esté atenta" al desarrollo de esta implantación y que haya "un protocolo de evaluación para comprobar si esta nueva forma de prestar el servicio va a ser positiva o no".

Torres ha apuntado que la Ley contra la Violencia de Género "prevé que varios partidos judiciales puedan unir sus demarcaciones de juzgados de Violencia sobre la Mujer para que haya una mayor especialización, una atención más personalizada y directa, y que se evite sobrecargas de trabajo"."Hay un acuerdo y una línea de trabajo ya iniciada en Andalucía con la comarcalización de los juzgados de la Línea de la Concepción y San Roque con Algeciras. Ahora toca en otros, entre ellos Martos, que se unirá a Jaén capital", ha detallado.

DESPLAZAMIENTOS

La parlamentaria Mercedes Gámez ha manifestado que la experiencia del Campo de Gibraltar "en parte no ha sido positiva" y por ello ha propuesto a la Junta que con ese conocimiento previo se trabaje en que esta transformación "sea más positiva y no afecte a las víctimas, que no les suponga ningún problema, fundamentalmente en los desplazamientos"."La Junta lo puede hacer, porque puede habilitar salas para videoconferencias en los puestos de la Guardia Civil que eviten los desplazamientos y porque hay financiación específica en el Pacto de Estado tanto para traslados como para estas salas", ha comentado.

Torres ha añadido que la iniciativa socialista también propone que la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica se encargue de los desplazamientos de los víctimas a Jaén o que, en su defecto, se pongan en marcha líneas de ayuda para las entidades locales que les permita firmar acuerdos o convenios con el sector del taxi."Con esta PNL, queremos ser propositivos y demostrarle a la Junta que también le aportamos muchas ideas y propuestas que pueden mejorar la protección de las víctimas. Les pedimos que evalúen la implantación de este modelo donde Jaén asume al partido judicial de Martos y que pongan todos los medios posibles para evitar una revictimización de las mujeres y para que sea mucho mejor su acceso a los medios judiciales", ha dicho.