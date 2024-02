PSOE pide a la Junta el colector en Los Puentes y Crespo afirma que no se puede invertir en núcleos "irregulares"

El PSOE de Jaén ha instado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a ejecutar el colector en los núcleos de las vegas de los ríos de la capital, conocidos como Los Puentes. La titular del ramo, Carmen Crespo, ha dicho que, "según la ley", "no se puede invertir en asentamientos irregulares", de modo que ha apostado por firmar el anunciado "protocolo" con el Ayuntamiento para que "al mismo tiempo que se va regularizando la situación", la Junta trabaje en saneamiento y depuración.

La situación de estas zonas se ha visto en comisión parlamentaria a través de una pregunta formulada por la diputada socialista Mercedes Gámez, quien ha cuestionado si el Gobierno autonómico va a acometer la citada infraestructura, que demanda la Unidad de Gestión Vecinal como elemento necesario para poder regularizar estas áreas."Voy a cumplir la ley, que es lo que tengo que hacer. El artículo 145 de la ley urbanística, donde da los asentamientos irregulares, en este caso no podemos trabajar ni invertir en asentamientos irregulares en servicios municipales, según la ley", ha afirmado la consejera.

Ha añadido que eso no significa, como ha trasladado al alcalde, Agustín González (PP), y a su antecesor, el socialista Julio Millán, "que se cree un grupo de trabajo". "Vamos a hacer un protocolo que permita ir al mismo tiempo, mientras va regularizando la situación y nosotros trabajamos en la depuración al mismo tiempo. Pero antes no se puede porque la ley no lo permite", ha subrayado.

MESA DE SEGUIMIENTO

Por su parte, la parlamentaria del PSOE ha lamentado que eche "balones fuera" y ha preguntado "qué más grupos de trabajo quiere aparte de la mesa (de seguimiento del protocolo) creada en 2006" por las administraciones implicadas y los vecinos para ordenar las edificaciones ante inundaciones sufridas en estos núcleos cercanos a los ríos Eliche, Frío, Quiebrajano y Guadalbullón. Un órgano que, según ha lamentado, "lleva nueve meses sin reunirse porque no la ha convocado el Ayuntamiento" jiennense.

También ha hecho hincapié en que "las viviendas no pueden regularizarse conforme a la ley Lista porque precisan de los colectores" para ello. A ello ha sumado que una infraestructura de saneamiento "no la pueden hacer los particulares, sino la administración"."Firmen los protocolos que quieran, pero tienen un plan director, una memoria valorada, la solicitud de financiación, el proyecto de construcción y el dinero del canon, que está para esto. Es una obra declarada de interés y le pedimos que se comprometan en su construcción", ha reclamado en la comisión celebrada en la tarde de este miércoles.

Gámez ha recordado que en 2021 el exalcalde Julio Millán envió una carta a la consejera donde le expuso el tema y "la posible solución", porque se estaban realizando vertidos al río "y la Consejería ni contestó ni hizo nada".

Ha señalado, además, que la Unidad de Gestión Vecinal de los Puentes se ha reunido recientemente con delegados de la Junta en Jaén, que les dijeron que "no tenían conocimiento" de ese proyecto de obra, "a pesar de que se había anunciado, licitado, presentado" por el Ayuntamiento "y, por tanto, se había "hecho "público. En concreto, implica construir un gran colector de 30 kilómetros con un presupuesto de nueve millones de euros, según precisó el Consistorio en el anterior mandato.

Al respecto, la titular de Agricultura ha considerado que el protocolo de 2006 "es un protocolo general sobre la situación urbanística de la zona" y ha cuestionado a Gámez si plantea que se "salte la ley y que invierta en los colectores sin haber regularizado".

OPORTUNIDAD

"Yo le dije al alcalde, igual que le dije al anterior: regularice usted la zona, que yo hago los colectores", ha manifestado, no sin afear a los socialistas que tuvieron la "oportunidad" en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía" para regularizar las vegas de los ríos y para "hacer los colectores en todas las barriadas de Jaén".

Sin embargo, según ha destacado Crespo, se están haciendo ahora y ha apuntado como ejemplo a la ya inaugurada depuradora de Las Infantas. "Y ahora vamos a firmar este protocolo para esta (zona de Los Puentes)", ha concluido.

La construcción del colector para estas áreas de Jaén también se analizó en la comisión a través de una proposición no de ley (PNL) propuesta por el PSOE, desde el que se ha lamentado que el PP "la tumbara" con su voto en contra, mientras que el resto de grupos la respaldaron.