El PSOE pide a la Junta que mantenga abierta la Residencia de Tiempo Libre de Siles y atienda a sus trabajadores

El PSOE de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía "que mantenga abierta" la Residencia de Tiempo Libre de Siles y a los trabajadores y en sus puestos de trabajo.

Así lo ha indicado el parlamentario socialista Víctor Torres, después de mantener una reunión con estos empleados, que están en "una situación de preocupación, de incertidumbre y la sensación de desasosiego ante una falta de respuesta clara y concreta por parte de Juanma Moreno"."Vamos a seguir instando al gobierno de la Junta una solución urgente para las 22 familias de Siles que están pasando por un momento insoportable", ha afirmado este lunes en una nota. Al respecto, ha pedido a la Consejería de Empleo que "deje de poner excusas y atienda y reciba de forma inmediata" a unos trabajadores "que no pueden esperar más".

Torres ha puesto de relieve que la Residencia de Tiempo Libre de Siles "es la vida de este municipio para su dinamización social y económica" y es algo imprescindible para las familias afectadas.

Además, ha afeado la actitud del alcalde (PP) por "estar de perfil" ante esta tesitura. "Exigimos al señor Bermúdez que se ponga de lado de los trabajadores y trabajadoras, porque es un alcalde pluriempleado que no atiende a sus vecinos y a sus vecinas", ha dicho.

En este sentido, Torres ha solicitado al regidor "compromiso" y que dé un paso al frente para exigir al PP y al Gobierno de Juanma Moreno una solución para mantener abierta la Residencia.

Por su parte, el portavoz socialista en Siles, Javier Aguirre, ha trasladado la "preocupación existente en Siles por la situación de la Residencia de Tiempo Libre ante las decisiones que está adoptando la Junta de Andalucía"."Nos preocupa especialmente la incertidumbre en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la Residencia, a los que no se les da una solución formal y no se les comunica si van a trabajar o no", ha manifestado.

Aguirre ha insistido en el trabajo que se está realizando desde el Grupo Municipal del PSOE y desde el Grupo Parlamentario Socialista, que ya ha registrado en varias ocasiones preguntas en este sentido. Sin embargo, "las respuestas de la Junta son excesivamente ambiguas"."Se ha acabado el periodo de los trabajos temporales de la aceituna y nuestros vecinos y vecinas están preocupados porque no hay en nuestro pueblo otro tipo de empresas que pueda acoger el número de trabajadores que tiene la Residencia de Tiempo Libre", ha comentado.