El PSOE reclama a la Junta que intervenga en la Transversal de Las Villas tras el desprendimiento en una cuneta

El PSOE de Jaén ha exigido la "intervención urgente" de la Junta de Andalucía tras registrarse un desprendimiento de la cuneta en la Transversal de Las Villas, "apenas unos meses después de inaugurar la obra" en esta vía forestal.

Así lo ha indicado este viernes en una nota la portavoz socialista en Villacarrillo, Rosa Espino, para la que esta situación viene a confirmar que el Gobierno autonómico "ha ejecutado una auténtica chapuza"."La estampa del socavón en la cuneta apenas unos meses después de inaugurar la obra es el resumen perfecto de esta pésima gestión", ha afirmado. Al hilo, ha añadido que la obligación de la Junta "es actuar de urgencia para garantizar la seguridad de las personas que circulan por esta carretera" y, a continuación, "enmendar este desastre de obra con un nuevo proyecto que responda verdaderamente a las necesidades" que presenta.

Espino ha considerado que "lo que no puede ser es que digan que se han gastado casi tres millones de euros y que la hayan dejado peor que antes", al tiempo que ha señalado que, en última instancia, "habrá que pedir responsabilidades políticas a los autores de este desaguisado".

La portavoz socialista ha recordado que el Grupo Parlamentario del PSOE ha registrado varias iniciativas para que la Junta dé explicaciones sobre unas obras que "desde el primer minuto han causado asombro e indignación entre los vecinos y vecinas de la zona".

En este sentido, ha destacado que ya advirtieron entonces de que la intervención del Gobierno andaluz "era completamente insuficiente, con graves carencias y con evidente riesgo de seguridad para sus usuarios"."La Junta, el PP y el Ayuntamiento de Villacarrillo no han hecho más que defender esta obra y echar balones fuera. Ahora ya no pueden ponerse de perfil y están obligados a dar la cara por una obra que ha supuesto casi tres millones de euros y que desde luego no se ha traducido en una mejora de la seguridad, ni del estado de conservación de esta vía", ha dicho.

Así las cosas, ha avanzado que el PSOE volverá a pedir explicaciones "en todos los ámbitos institucionales" para que "los responsables del PP no se vayan de rositas" por unos hechos que "antes eran graves, pero que ahora, con este desprendimiento, son ya insostenibles".