El PSOE pide a Junta "iniciar la construcción del nuevo CEIP Intelhorce tras cinco años de retraso"

El secretario general del PSOE de Málaga y portavoz del grupo municipal socialista en la capital, Daniel Pérez, ha pedido "urgencia" a la Junta de Andalucía "para iniciar la construcción del nuevo centro CEIP Intelhorce", en el distrito de Cruz de Humilladero de la capital, "clausurado hace cinco años por problemas estructurales y que obligó a su comunidad educativa a compartir espacio en el CEIP El Tarajal, en el polígono La Huertecilla".

Pérez ha recordado "el compromiso" del Gobierno andaluz en marzo de 2023. Por ello, "a día de hoy, sin ninguna acción a la vista por parte del Gobierno de Moreno", las madres y padres han iniciado un calendario de movilizaciones que ha arrancado este lunes con una concentración a las puertas del colegio clausurado, que ha contado con más de un centenar de personas."La protesta de las familias de alumnos del CEIP Intelhorce es justa y les apoyamos. Porque a día de hoy, cinco años después de su cierre, la Junta no ha hecho nada. Y ocupan un colegio que ya está saturado, los niños tienen el comedor en el porche mientras que los padres son atendidos por los profesores en las pistas deportivas", ha criticado Pérez. Además, ha avanzado que el grupo del PSOE "llevará sus voces donde haga falta hasta que los compromisos de Moreno sean una realidad".

Pérez también se ha dirigido al gobierno de la ciudad y ha dicho que el alcalde "tiene que dar la cara con estas familias. No se le escuche y no le veo aquí apoyándoles". "El alcalde debe sumarse a esta exigencia a Moreno Bonilla, que se construya ya el nuevo centro porque va con cinco años de retraso. La Junta se está llevando el material del colegio, pero aquí lo que falta realmente es que se movilice dinero para iniciar los trabajos de construcción del nuevo edificio", ha apostillado."Tanto que habla De la Torre del valor de la educación, ahora tiene que manifestar su compromiso con la pública, exigiendo al presidente de la Junta acciones urgentes, que salga de la parálisis", ha reiterado Pérez. "Defendamos la educación pública, no la privatización", ha concluido.

Por otro lado, a la concentración han acudido también los concejales socialistas Rubén Viruel y Pablo Orellana. Así, Viruel ha recordado "los tres millones de euros" que comprometió la Junta en marzo de 2023, momento en que se "dijo que se construiría un nuevo centro a la mayor brevedad. Desde ese momento, ya ha pasado un año y aquí no se ha movido ni una piedra, mientras que los niños y niñas del CEIP Intelhorce dan sus clases en aulas abarrotadas y comen en el porche del colegio. Esto es indigno".

Zoraida Martín es madre de un alumno del CEIP Tarajal y ha señalado que "llevamos ya cinco cursos y la Junta no está cumpliendo con los plazos que prometieron".