El PSOE pide a la Junta "mayor inversión" sanitaria e infraestructuras hídricas en Humilladero

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido a la Junta de Andalucía "una mayor inversión" sanitaria e infraestructuras hídricas para los pueblos de interior como Humilladero (Málaga), "donde los vecinos y las vecinas están muy preocupados por la situación sanitaria que hay en estos momentos"."La falta de un punto de urgencia, las necesidades de mejorar la zona básica que afecta a Humilladero es algo apremiante, y esto es responsabilidad de Juanma Moreno --presidente de la Junta--", ha apostillado.

Pérez ha agregado que Moreno "no está haciendo nada en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. El actual alcalde de Humilladero, Miguel Ángel Pérez, no está haciendo nada y es incapaz de exigirle a sus socios del PP en la Junta que mejore la atención sanitaria en estos momentos. Las listas de espera están desbordadas o incluso pedir una cita para que te vea el médico de atención primaria o el propio médico de cabecera no se cumple".

De igual modo, ha criticado que, por otro lado, "vemos cómo en materia de agua tampoco el alcalde es capaz de hacer nada. No es capaz de exigirle ni a la Junta de Andalucía ni a la Diputación. Por tanto, esta inacción no se puede permitir. Hace falta un ayuntamiento con un socialista al frente para que se defienda a sus vecinos y sus vecinas en Humilladero, como siempre hemos hecho con Miguel Asencio".

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Humilladero, Miguel Asencio, acompañado por el parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, el diputado provincial, Manolo Lara, y miembros de la corporación se ha referido al agua. "Tenemos el agua declarada como no potable hace ya más de un año. Tenemos una planta de tratamiento que no podemos poner en funcionamiento porque los acuíferos han descendido de manera alarmante. Por eso, hacemos una petición para conectar a los pozos con nuestra red de abastecimiento"."Desde aquí, pedimos a la Diputación que sea sensible a las peticiones de mi pueblo, de Humilladero, e invierta una partida para que podamos hacer esa infraestructura. Y evidentemente, le pedimos también a la Junta de Andalucía que nos dé los permisos necesarios para que esos pozos que están en desuso los podamos utilizar y podamos extraer agua del acuífero para mejorar nuestra situación de abastecimiento de agua en Humilladero", ha concluido Asencio.