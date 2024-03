El PSOE critica que la Junta "deja sin ayudas por sobrecoste energético a casi 4.000 pymes y autónomos"

El PSOE de Jaén ha criticado este miércoles que la Junta de Andalucía "ha dejado sin ayudas por sobrecoste energético a casi 4.000 pymes --pequeñas y medianas empresas) y autónomos" de la provincia."Juanma Moreno les ha dicho que no a pesar de que a la Junta le sobra 322 millones de euros de los fondos europeos que ha recibido para estas ayudas", ha indicado en una nota el parlamentario socialista Víctor Torres.

Ha lamentado que el PP ha convertido a la Junta en "una administración ineficaz, que no sabe aprovechar los recursos que tiene su alcance y que sólo sabe despilfarrar el dinero en propaganda, publirreportajes y autobombo".

En este sentido, ha considerado "increíble" que el Gobierno andaluz haya sido incapaz de atender la solicitud de estas ayudas por parte de 3.857 empresarios y autónomos jiennense y ello a pesar tener "más de 525 millones de euros, de los que no ha utilizado ni el 40 por ciento"."No tiene defensa ni excusa posible que haya más rechazados que beneficiarios en esta convocatoria, puesto que sólo han tenido acceso a esta ayuda 2.853 pymes y autónomos de la provincia. La derecha vuelve a demostrar que es una pésima gestora", apostilla.

Según ha detallado Torres, 749 empresas de Jaén capital "recibieron el no de Juanma Moreno a recibir estas ayudas", al igual que 245 pymes y autónomos de Linares, 297 de Úbeda, 188 de Martos, 180 de Andújar, 130 de Alcalá la Real, 125 de Bailén, 121 de Torredonjimeno y 107 de Baeza y Torredelcampo."La Junta ha desperdiciado estos fondos, no ha sido capaz de aprovechar estos recursos europeos y ha perjudicado a casi 4.000 empresas de la provincia que no han podido acceder a estas ayudas para paliar las consecuencias energéticas de la invasión de Ucrania", ha señalado.

Finalmente, ha avanzado que el PSOE de Jaén va a iniciar una campaña informativa "municipio a municipio" para que las empresas afectadas y la ciudadanía en general "tengan conocimiento de esta lamentable actuación" del Gobierno andaluz."Ha dejado desprotegidos a un importante número de pymes y autónomos por su torpeza en la gestión de estos fondos procedentes de Europa", ha concluido el parlamentario socialista.