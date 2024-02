PSOE-M exige a Almeida la publicación de las actas y recuperar la gestión directa de las residencias

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la publicación de las actas de inspección de la Policía Municipal en las residencias en lo peor de la pandemia por Covid-19 y recuperar la gestión directa de las residencias a través de la Agencia Madrileña de Atención Social.

Maroto ha avanzado algunas de las propuestas que defenderá su grupo en este sentido en el Pleno de Cibeles que se celebrará mañana, como las anteriores o la creación de la figura del Defensor del Mayor de la Ciudad de Madrid. Las demandas llegan una semana después de que ardiera una residencia concertada en Aravaca, con tres mujeres muertas. Las actas de la Policía Municipal recogen que las salidas estaban bloqueadas, que las alarmas no funcionaban y que las bocas de agua no tenían presión."Todo eso sumado a la mala alimentación en los centros o que la Comunidad haya renovado en Leganés el contrato con una residencia con 60 denuncias", ha apostillado Maroto en rueda de prensa, donde ha acusado al PP de este "abandono que pone en peligro a los residentes porque parece que no han aprendido nada de la pandemia".

Los socialistas exigen "la verdad con la publicación de todas las actas que estén en manos del Ayuntamiento". También "justicia" para resolver las "debilidades del actual modelo de residencias", basado en la gestión indirecta en la mayoría de los casos."Necesitamos un nuevo modelo y pedimos recuperar la gestión pública directa a través de la Agencia Madrileña de Atención Social, junto a un programa de reforma de los centros residenciales para garantizar su calidad y a otro de infraestructuras para construir nuevos. Maroto ha lanzado que los grupos políticos que no apoyen su moción "serán cómplices del actual modelo que abandona a los mayores".