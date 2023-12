El PSOE muestra su "absoluto rechazo" a que Moreno sea nombrado Hijo Adoptivo de la Provincia

El Grupo Socialista en la Diputación de Granada ha reiterado su "absoluto rechazo" a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sea nombrado Hijo Adoptivo de la Provincia en el acto de Honores y Distinciones de la institución provincial, que se celebra este jueves en el edificio de la Casa Cuna de Armilla, en el área metropolitana granadina.

La portavoz del PSOE en la institución provincial, Fátima Gómez, ha lamentado que sea reconocido el presidente de la Junta de Andalucía al que ha considerado "responsable del deterioro" en la provincia de servicios públicos básicos como la sanidad o la educación y de "perjudicar" a Granada con elementos identitarios como Sierra Nevada, la Alhambra, el Parque de las Ciencias o la Escuela Andaluza de Salud Pública."No reúne mérito alguno para recibir tal distinción, de hecho, es más conocido por sus agravios a nuestra provincia que por su aportación positiva a la misma", ha subrayado Gómez para indicar que el Grupo Socialista contará con una representación en dicha cita por "respeto al resto de galardonados y galardonadas, así como a sus respectivas trayectorias, que sí son dignas de destacar y premiar".

Gómez ha vuelto a criticar que el presidente de la Diputación de Granada y máximo responsable de los populares en la provincia, Francis Rodríguez, "no haya separado la vertiente política de la institucional al haber dado pie a este homenaje, ante el cual Rodríguez ha demostrado no tener pudor alguno para premiar a su propio jefe, como presidente del PP andaluz que también es Moreno Bonilla"."Hasta la fecha, los hijos adoptivos de la provincia han sido figuras como Benito Zambrano, Andrés Vázquez Sola, Matilde Barón Ayala, Antonio Carvajal, Alfonso Alcalá, Jesús García Calderón, Laura García Lorca o José Saramago. Figuras de excelencia en sus ámbitos profesionales que han contribuido al desarrollo y conocimiento de nuestra tierra, en algunos casos más allá de nuestras fronteras, algo que Moreno Bonilla no comparte", ha explicado.