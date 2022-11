El PSOE andaluz urge a Moreno a "actuar" para que en Marbella no se "reedite" lo vivido con Julián Muñoz

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, ha urgido al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a "actuar" ante la "situación insostenible" que, según ha denunciado, se vive en la localidad de Marbella por el caso de supuesta corrupción por el que está procesado el marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y al respecto ha aseverado que los vecinos de esta "gran ciudad no se merecen reeditar nuevamente" lo vivido hace casi 20 años bajo el mandato del entonces regidor Julián Muñoz, condenado en el caso Malaya.

El secretario de Organización ha insistido en señalar que Juanma Moreno y el PP andaluz "no pueden estar al margen de la situación" que se vive "en una gran ciudad como Marbella", y "no puede existir el silencio" que, según ha criticado, mantiene el presidente de la Junta y del PP-A respecto al caso que afecta a la alcaldesa 'popular' del municipio. Al respecto, Noel López ha señalado que los socialistas andaluces son "conscientes" de que Ángeles Muñoz "está en la picota", a la vez que "a día de hoy está protegida por el silencio" tanto de Juanma Moreno como del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha denunciado.

El dirigente regional socialista se ha preguntado "por qué no se ponen en cuestión las ayudas de la Junta de Andalucía" al Ayuntamiento de Marbella que, bajo el gobierno de Ángeles Muñoz, "adjudicó a empresas de su marido procesado por narcotráfico y blanqueo de capitales", al tiempo que ha remarcado que en este caso "también está bajo sospecha la gestión urbanística del gobierno de Muñoz a favor del (excomisario) Villarejo para evitar investigaciones de la UCO -Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- referentes a su marido e hijastro".

Además, Noel López ha llamado la atención acerca de que "hace poco nos hemos enterado de que la alcaldesa ha tenido que corregir su declaración patrimonial porque se le olvidó que tenía una casa en Suecia, aparte también de tener accionariado en tres sociedades en Gibraltar". "Y Moreno no dice nada", ha criticado el representante del PSOE-A, que al respecto ha denunciado que hay "avestruces" en el Palacio de San Telmo por esa actitud del presidente de la Junta, a quien desde el PSOE-A reclaman, según ha continuado Noel López, que ejerza también "como máximo responsable del PP en Andalucía".

🔴 La aportación principal de Moreno Bonilla y el PP al municipalismo es su silencio en Marbella. 👉 Se dedican a callar sobre el escándalo de la alcaldesa, cada vez más marcada por la imputación de su marido e hijastro. 🗣️ @Noel_Lopez_ pic.twitter.com/gyeIIurIaK — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) November 21, 2022

Tras señalar que Ángeles Muñoz "concilia presuntamente con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la corrupción", el secretario de Organización del PSOE-A ha preguntado "si Moreno también concilia con la actual alcaldesa de Marbella", y si la regidora va a recibir el "premio" de "ser confirmada como candidata a las municipales" de mayo de 2023 para revalidar en el cargo.

Noel López ha aseverado que "a los andaluces no les basta con la tibieza del PP", y que los 'populares' "tienen que actuar sí o sí, y no pueden actuar a medias", así como ha manifestado que si Ángeles Muñoz "no está habilitada para ser alcaldesa, tampoco debe estarlo para ser senadora". En esa línea, el dirigente del PSOE-A ha emplazado a Moreno a "que rompa el hilo que une al PP con el caso y las sombras de corrupción, porque la gente de Marbella no se merece este trato por parte del PP" ante una situación "insostenible", y al respecto ha remarcado que, "por desgracia, la ciudad ya vivió en su tiempo el caso de Julián Muñoz", y "no se merece que tenga que reeditar nuevamente la situación" de entonces.

Frente a ello, Noel López ha concluido que el PSOE de Andalucía, "como siempre, demuestra su responsabilidad y, ante todo, su lealtad con los andaluces", y los socialistas van "a estar donde siempre, defendiendo los intereses de Andalucía y de Marbella", teniendo claro que, "a pesar de que intenten callarnos o amenazar al PSOE", este partido "siempre da la cara por los andaluces".