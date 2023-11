PSOE de Motril lamenta los "repudiables actos vandálicos" de este viernes en la fachada de su sede

El PSOE Motril (Granada) denunciamos enérgicamente los "repudiables actos vandálicos" perpetrados la noche de este viernes en la fachada de su sede local, la "casa del pueblo del PSOE". Este lamentable episodio constituye "una agresión a la democracia y a los valores constitucionales que nuestro partido, con más de 140 años de historia, representa", manifiesta.

Los socialistas motrileños expresamos "nuestro profundo pesar" ante este tipo de acciones que, desafortunadamente, persisten incluso en pleno ejercicio democrático. "Condenamos no solo a quienes han llevado a cabo estas pintadas, sino también a aquellos que promueven acciones de exaltación y odio, pues atentan contra la convivencia pacífica y el respeto necesario en una sociedad plural".

Según expone el PSOE de Motril en nota de prensa, "este acto vandálico no solo afecta la integridad de nuestra sede, sino que representa una afrenta a los cimientos mismos de nuestra democracia y a los valores que defendemos. No tienen sentido dentro del marco constitucional de convivencia. No volvamos al pasado", para añadir que estos actos "solo los cometen los cobardes que ni siquiera dan la cara y que no aceptan el resultado electoral". "Seguiremos trabajando, como siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, por una España plural, progresista, social, feminista y ecologista".

Los socialistas de Motril "exigimos que el resto de formaciones democráticas condenen este hecho y que no se justifique bajo ningún concepto ni se le ponga ningún pero detrás; y hacemos un llamamiento a la ciudadanía motrileña a repudiar estos comportamientos y a unirse en la defensa de los principios democráticos". Asimismo, "instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables de este ataque a la casa del pueblo".

Por último, el PSOE en Motril reafirma "su compromiso con la construcción de una sociedad justa, inclusiva y respetuosa", y no permitirá que acciones como estas "socaven nuestra labor en pro de un futuro mejor para todos".