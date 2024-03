El PSOE pide al gobierno local poner en marcha la Oficina de Atención a Familias para las exhumaciones

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha urgido este viernes al gobierno local de José María Bellido la puesta en marcha "sin más demora" de la Oficina de Atención a las Familias tras las exhumaciones que se llevan a cabo en las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael.

En una rueda de prensa, Dobladez ha rememorado que el 23 de octubre del pasado año comenzaron los trabajos de exhumación tras el acuerdo, financiación y apoyo de las administraciones "para, 87 años después, ofrecer reparación y descanso a las víctimas y a sus familiares". En los citados camposantos se estima que hay 4.000 personas enterradas en fosas comunes, de 34 provincias distintas y de 15 países diferentes.

El edil, quien ha estado presente en una visita a la primera fase de exhumaciones en el Cementerio de la Salud, ha insistido en que "urge que el Consistorio ponga en marcha la Oficina de Atención a las Familias, porque es fundamental para poner en contacto a descendientes e investigadores y permitirá que avance el proceso de investigación y de identificación de las víctimas".

Así, el socialista ha recordado que después de la firma del acuerdo entre todas las administraciones, en diciembre de 2021 el Gobierno de España ya había aportado 125.000 euros, y "ya entonces el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, planteó, sin éxito, que esa cantidad se destinara a la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Familias". La adjudicación de las exhumaciones tuvo lugar en julio de 2023, con un presupuesto de casi 1,4 millones de euros para los dos lotes.

Al respecto, ha comentado que, "a día de hoy, ya se han exhumado restos correspondientes a más de cien personas", por lo que "resulta necesario que comiencen las pruebas de ADN para identificar los restos y que sean devueltos a sus familiares en una metodología que sigue estrictamente los protocolos establecidos, ya que las muestras son enviadas al laboratorio de la Universidad de Granada".

Por ello, ha defendido que "no se debe demorar más la puesta en marcha de esta oficina como espacio de encuentro y colaboración entre el equipo investigador y los familiares de las víctimas", puesto que "los niveles de seguridad en las pruebas de ADN son mucho más fiables en cuanto más cercano es el nivel de consanguineidad", ha indicado."Desde el Grupo Socialista reclamamos que se ponga en marcha esta oficina de forma urgente y que se cumpla con lo firmado", ha sostenido, para apuntar que "no se pueden tener más demoras en una tarea que podría haber comenzado sus trabajos en el año 2022 y a día de hoy no se ha abierto".

UBICACIÓN EN LEVANTE

Además, Dobladez se ha hecho eco de "una posible ubicación de la oficina en Levante, en el antiguo centro penitenciario, por lo que, de ser así, necesitaría de la adecuación del espacio, cuestión que debe resolverse en el más breve período de tiempo".

Asimismo, el Grupo Socialista ha pedido "la mayor transparencia posible en los trabajos que se realizan y que los informes que periódicamente se realizan por parte del equipo técnico y que se remiten al Ayuntamiento sean accesibles al movimiento memorialista".