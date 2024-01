PSOE culpa a PP y Jaén Más Jaén de sobrecoste de un millón en la gestión del autobús por no renovar la concesión

El PSOE ha denunciado este domingo "la incapacidad" del equipo de Gobierno que conforman Partido Popular y Jaén Merece Más (JM+), por cuanto mantienen en precario el servicio de autobús urbano y eso se ha traducido un sobrecoste de un millón de euros a los jiennenses por un periodo de cuatro meses.

El concejal socialista Francisco Lechuga ha sostenido que, cada mes que pasa sin que se licite el contrato del servicio, el Ayuntamiento tiene que desembolsar 200.000 euros más de sobrecoste de lo que costaría el servicio de tener un contrato, una cantidad que en un año alcanzaría un sobrecoste de 3,2 millones si no se licita el nuevo contrato, según una nota de este partido. "Un equipo de Gobierno, de Partido Popular y de Jaén Más Jaén, que dicen que no hay dinero para nada pero que no tiene empacho en generar este agujero millonario al Ayuntamiento. La inacción del alcalde, Agustín González Romo, que presumía de ser un gran gestor, le está saliendo cara a la ciudad de Jaén", sostiene.

Lechuga ha señalado que este sobrecoste está calculado con exactitud y procede del aumento que ha experimentado la tarifa técnica, el precio que el Ayuntamiento paga a la empresa por viajero, por estar desde octubre sin el nuevo contrato.

Esta tarifa técnica en la etapa del PSOE era de 1,04 euros por usuario, un importe que, "con esta dejación de funciones de PP y JM+ ha pasado a costar al Ayuntamiento 1,47 euros por viajero", dato que revela un 40% de incremento para las arcas municipales, de manera que "a la larga, pagan todas y todos los vecinos de Jaén".

Esto es lo que genera por cada año que pase sin contrato un déficit de 3,2 millones de euros. "El primer millón ya está generado desde octubre de 2023", ha explicado el edil socialista.

Ha detallado que en junio de 2023, cuando llegaron al Gobierno de la ciudad PP y Jaén Más Jaén, el alcalde se encontró el contrato redactado y la financiación necesaria para sacar a concurso el servicio de transporte urbano por autobús por 10 años, gracias al trabajo del equipo de gobierno saliente que encabezaba Julio Millán."Aseguraron que agradecían que no lo licitáramos porque lo iban hacer ellos. Siete meses después, el servicio se sigue prestando con un contrato de emergencia en precario, lo que nos ha costado ya casi un millón de euros más a todos los vecinos de la ciudad", ha dicho.

Lechuga ha explicado que, para colmo, el PP anuló la modificación de crédito por importe de 3,5 millones de euros, vulnerando así todo procedimiento administrativo, que hubiera permitido la licitación y haber evitado "esta sangría económica". "El equipo de Gobierno del PP y JM+ optó por acogerse a una prestación de emergencia que conlleva que el coste unitario se incremente notablemente. Asimismo, el Ayuntamiento asume por esta situación la prestación del servicio a riesgo y ventura, en lugar de hacerlo la empresa como en el anterior mandato.

El edil ha recordado que esta decisión trae además un coste notable en la calidad del servicio, con mejoras que no se han podido poner en marcha como nuevas líneas y nuevos vehículos, más modernos, condiciones que se incluían en el pliego que el PSOE dejó redactado y con la financiación comprometida.

Lechuga se ha preguntado qué ha sido de los tres autobuses eléctricos que dejó el PSOE cerrados en el anterior mandado en el contrato con la empresa y que el PP anunció que se pondrían en marcha en septiembre."Cuatro meses después siguen guardados en las cocheras, si están ahí", ha subrayado.