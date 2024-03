PSOE afea al PP que "olvida" en la Junta su promesa para convertir la A-306 en autovía y la cambia por "parcheo"

El PSOE de Jaén ha afirmado que la Junta de Andalucía "ha vuelto a confirmar que no tiene entre sus planes la conversión en autovía" de la A-306, de modo que el PP "olvida su promesa", y "se ha limitado a defender la actuación de parcheo que están llevando a cabo "en tan sólo 16 kilómetros", a su paso por Torredonjimeno.

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez tras la celebración este viernes de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en la que se ha abordado la situación de las obras que se ejecutan en la citada carretera.

En este sentido, ha señalado que la titular del ramo, Rocío Díaz, se ha referido a esta intervención "y no ha aludido en ningún momento al compromiso del PP de convertir la A-306 en una autovía". "Se han olvidado de su promesa y ahora trabajan en darnos el cambiazo a la provincia de Jaén. En vez de la autovía, quieren que nos conformemos con un arreglo de 16 kilómetros", ha reprochado.

Gámez ha subrayado que "esto no era lo que habían vendido Juanma Moreno, el PP de Jaén y sus alcaldes y portavoces", que cuando estaban en la oposición "se concentraban en la carretera y no dejaban de reclamar la construcción de la autovía"."Ahora que gobiernan en Andalucía y ahora que tienen más dinero que nunca, con presupuestos que superan los 47.000 millones de euros, el PP dice que no construye autovía, incumple su promesa y se ríe de los vecinos y vecinas que viven en los municipios del eje Torredonjimeno-El Carpio", ha criticado.

A su juicio, "por mucha propaganda que el Partido Popular despliegue", la realidad "es incuestionable" en materia de carreteras, puesto que el compromiso de la Junta "ha brillado por su ausencia" desde 2019.

Al respecto, ha precisado que, "en seis años de gobierno, Juanma Moreno no va a construir ni un solo kilómetro de autovía en la provincia de Jaén", frente a los "33 kilómetros que entraron en servicio con el último gobierno socialista" de Andalucía."Esa es la única verdad y la única cifra contundente: cero euros en cero kilómetros de autovía. Ese es el bagaje Juanma Moreno en la provincia de Jaén que el PP no puede desmentir", ha apostillado la parlamentaria socialista.

Al respecto, ha considerado que "poco se puede esperar" de un Ejecutivo autonómico que "prometió a Jaén más de 1.000 millones de euros de inversión y que en estos cinco años no ha llegado a ejecutar ni 190", lo que "supone un incumplimiento del 83 por ciento de las inversiones presupuestadas"."Con este balance es imposible que haya nuevas autovías en la provincia", ha dicho Gámez, quien ha añadido que "las autovías en Jaén siempre han tenido el sello socialista" y "la única autovía en marcha actualmente es la A-32, con proyectos en actualización por parte del Gobierno de España".