PSOE dice que el PP "regala un 2024 sin presupuesto, con menor inversión de la Junta y obras de sello socialista"

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha considerado que el PP, que gobierna junto a Jaén Merece Más, "regala a los jiennenses un 2024 sin presupuestos, con la menor inversión del PP en la Junta, con subida de impuestos" y con las obras fruto del pasado mandato y "de sello socialista" como "única gestión".

Así lo ha señalado este miércoles la concejala socialista África Colomo, para la que Agustín González (PP) se ha convertido en "el alcalde al que menos le duran las promesas electorales" y "en seis meses ha pasado de prometer un presupuesto y que no subirían los impuestos a todo lo contrario"."Decía que tener unas cuentas en 2024 era 'de primero de economía doméstica' y se ve que en seis meses ya ha suspendido esta asignatura, para la que destinó específicamente a un concejal al que liberó de distintas competencias", ha afirmado en una nota la edil.

Ha añadido que desde el 1 de enero de 2024 está vigente una subida del ICIO, el impuesto a la construcción y obras, hasta un cuatro por ciento, y el de Actividades Económicas (IAE) del 0,75 hasta el 2,35 por ciento. Al respecto, ha apuntado que "prometieron una alfombra roja a la inversión y en seis meses van a pegarle un palo" al empresariado de la ciudad.

A ello ha sumado que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024 "se deja por el camino 73 millones de euros menos para Jaén" con respecto a 2023. "Si para el PP ya ocupábamos el último lugar, en las cuentas este año ya nos relegan a la insignificancia sin pudor", ha afeado.

En este sentido, Colomo ha indicado que "no habrá colector para Los Puentes", ni se verá"pasar del papel a la obra los distribuidores Norte y Este, ni habrá tranvía en este año, como "tampoco saldrá adelante el conservatorio de Danza"."Y esta es la realidad del PP en Jaén, que en el Ayuntamiento con la inestimable ayuda de Jaén Merece Más y en la Junta con el silencio cómplice de Jaén Merece Más, dibujan un panorama de escasa capacidad de gestión, poco compromiso con la ciudad y cero inversiones de calado", ha dicho.

La concejala ha destacado que el alcalde "se conforma solo con las obras de sello socialista", desde el vial del Ifeja, "rebautizado con poca fortuna como Rambla del Deporte", a la restauración de La Muralla, la adecuación turística de Los Cañones y el centro de oleturismo de Los Robles, en el Bulevar.

A su juicio, una vez estas obras terminen, el regidor "se dará de bruces con una absoluta falta de proyectos porque su partido en el Ayuntamiento no está trabajando en ninguno de calado". Con este panorama, ha lamentado que "se dedique más a hacer visitas de cortesía y foto a alcaldes de media España que no traen ninguna ventaja a Jaén mientras el Ayuntamiento sigue sin timón"."En seis meses, ha visitado a un alcalde por mes sin acuerdos de calado, incluso se ha dedicado a acudir a desfiles de moda, seminarios en Alemania donde se ha codeado con alcaldes de ciudades donde los derechos de las personas están perseguidos y limitados y a acudir a actos como la campaña sobre turismo andaluz de la Junta en la que Jaén no aparece en sus 'spots' promocionales", ha remarcado.