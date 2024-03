El PSOE de La Palma exige al alcalde del municipio que "cumpla su compromiso de asfaltar el Camino de Hinojos"

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha exigido al alcalde del municipio, Manuel García Félix (PP), que "cumpla su compromiso de asfaltar el Camino de Hinojos, que está totalmente abandonado desde hace años".

En un comunicado, Pinto ha remarcado que el alcalde "se comprometió personalmente, en varias ocasiones, con los vecinos de La Palma a asfaltar este camino", pero ha agregado que "la única actuación que ha realizado, por desesperación, ha sido poner hormigón en los diferentes agujeros, pero eso no es solucionar el camino".

En este sentido, el representante socialista ha exigido "el arreglo del camino", y ha enfatizado que "son 3,5 kilómetros de tramo pertenecientes al término municipal de La Palma que se encuentra en un estado deplorable y totalmente intransitable".

Asimismo, Pinto ha subrayado que "son muchos los afectados ya que desde esta vía se accede a una zona donde se concentran una gran cantidad de fincas, de viñas y olivares". "Hay vecinos que viven allí y que están desesperados por esta dejadez del Ayuntamiento", ha recalcado.

Al hilo de lo anterior, ha reclamado al alcalde que "es su responsabilidad, ya que quiso incluirlo en el Plan Itínere de la Junta de Andalucía, pero fue excluido en su día". "Y, ahora, en la última convocatoria de este Plan, lo ha querido incluir otra vez, pero aún no tenemos ningún tipo de confirmación de que la Junta vaya a acometer ese camino", ha manifestado.

Igualmente, Pinto ha apuntado que "el camino de titularidad municipal fue asfaltado hace 30 años por la Diputación Provincial para mejorar el acceso a los agricultores de las fincas colindantes, pero al Ayuntamiento le correspondía la responsabilidad de mantenerlo, y no lo ha hecho ni lo está haciendo", según ha criticado."En últimos siete años solo he escuchado compromisos, pero no acción ni intención en un asunto que es primordial y urgente para el sector agrícola y para las personas que, día a día, necesitan pasar por este camino para llegar a sus casas", ha concluido el portavoz socialista.