PSOE y Podemos urgen pleno extraordinario tras declararse el agua no apta para consumo en zonas de la capital

Los grupos municipales de PSOE y de Podemos en el Ayuntamiento de Almería han solicitado un pleno extraordinario para que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, de explicaciones "urgentes" tras declararse no apta para el consumo humana el agua procedente de las redes de distribución en varias zonas de la ciudad.

Ha señalado que la medida, que afecta a La Joya, los barrios de Pescadería y de Castell del Rey, así como en los diseminados del Hotel la Parra, Palmer, Mendoza, Espejo del Mar y la Gruta, ha levantado "una enorme preocupación en los vecinos", al tiempo que han lamentado la ausencia de "explicaciones"."Los vecinos, de un día para otro, han pasado a recibir agua potable mediante camiones cisterna, sin recibir más explicaciones que la breve resolución de la Junta de Andalucía y sin tener una perspectiva de cuando recuperar su suministro corriente de agua potable", han remarcado.

Ambos grupos municipal han tildado la situación de "enorme gravedad" y han subrayado que es una "cuestión fundamental de interés municipal", por lo que unirán sus ocho concejales para solicitar un pleno extraordinario."Es urgente que el equipo de gobierno local dé las oportunas explicaciones a la ciudadanía a la mayor brevedad e informe sobre las medidas adicionales que se van a adoptar, garantizando que la información sea transparente", han apuntado.

Ambos grupos municipales han indicado que van a demandar, asimismo, la comparecencia "como asesoramiento técnico" del gerente de la empresa concesionaria de suministro de agua para informar "sobre las principales medidas adoptadas por la empresa y para que pueda responder a las cuestiones técnicas que puedan plantear los miembros de la corporación".

Por último, han trasladado su "voluntad de colaborar en todo lo que sea necesario para resolver cuanto antes" esta situación y que, de esta manera según han dicho, "afecte lo mínimo a las vecinas y vecinos", si bien han reclamado "transparencia".

La resolución emitida por la Delegación Territorial de Salud el pasado viernes señala que el agua suministrada en estas zonas de la capital no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar y la vajilla ni para el aseo personal.

La decisión llega tras evaluar los valores radionucleidos --radioactividad natural de las aguas subterráneas--, sometidos a vigilancia en aguas de consumo de origen subterráneo y hallar valores superiores, según ha indicado la Administración autonómica en una nota. Este exceso de radiactividad natural se ha localizado en los últimos análisis efectuados por Aqualia.