El PSOE critica "el cierre total" del Punto de Información Turística de Las Tendillas

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha criticado este miércoles "el cierre total" del Punto de Información Turística de la Plaza de las Tendillas, algo que "aboca a los visitantes que llegan a la capital a tener que ir al Centro de Recepción de Visitantes (CRV) junto al Puente Romano como único lugar donde obtener información".

En una atención a medios en Las Tendillas, González ha reprochado "la decisión del gobierno local de Bellido" y ha recordado que ya en febrero le preguntaron desde el PSOE "por qué se reducía el horario de atención a los visitantes en este punto, y la respuesta que se dió fue que conforme se fuese acercando la primavera ya lo ampliarían", pero "lo que han hecho ha sido cerrarlo", ha lamentado.

La socialista ha rechazado "la justificación argüida por el Consistorio de que en Semana Santa llovió mucho y hubo algún tipo de filtración: la única capacidad que ha tenido el Ayuntamiento ha sido cerrarlo y clausurarlo y no atender a los turistas que llegan a Córdoba".

González ha realizado una comparativa con capitales del entorno sobre "cómo recibe Córdoba a los visitantes con respecto a Granada, Málaga y Sevilla", de modo que "Granada cuenta con cuatro puntos de información; Málaga tiene tres puntos más informadores turísticos a pie disponibles por distintas rutas de la ciudad, y Sevilla cuenta con siete puntos de información"."En Córdoba, quien quiera informarse de la ciudad y de sus atractivos turísticos tiene que ir al CRV, pero no a Las Tendillas", ha insistido, por lo que ha recriminado "la estrategia de Bellido de no hacer nada para gestionar el turismo de la ciudad desde el nombramiento de García Ibarrola como responsable de estas políticas".

También, ha agregado que "al consejo del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) se ha llevado la resolución del contrato de limpieza del punto, con lo que queda constatado que no tienen la menor intención de abrirlo".

En este sentido, González ha reclamado, "dado que Córdoba en plena temporada alta no puede quedarse sin el Punto de Información Turística de Las Tendillas, que instalen un puesto de información turística provisional contiguo, tipo caseta, para que el servicio pueda recuperarse lo más pronto posible".

AYUDAS PARA "DESCONCENTRAR"

Mientras, la concejal ha comentado que "todo el turismo está concentrado en torno a la Mezquita y a la Judería" y que "no se hace ningún tipo de esfuerzo para distribuir a los visitantes por el resto de la ciudad", al tiempo que ha afirmado que "no se toman medidas para poner freno a los autobuses turísticos que llegan a ciudad, sueltan a los visitantes y recorren Mezquita y Alcázar, no dejan dinero en la ciudad porque no pernoctan, ni consumen"."Desde el PSOE le pedimos a Bellido que ponga cartas en el asunto, y que le quite las competencias a García Ibarrola, que además no ha acudido al consejo del Instituto Municipal de Turismo, y se las dé a otro edil que esté dispuesto a hacer algo", ha defendido González.

Además, ha pedido al Ayuntamiento que "lance algún tipo de ayuda para las empresas que desarrollen productos turísticos que se realicen fuera del casco histórico para potenciar otros hitos que ayuden a desconcentrar la masificación de visitantes en torno a la Mezquita".