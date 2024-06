PSOE alega el Reglamento para que alcalde "pare de nombrar cargos de confianza en puestos de funcionarios"

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno "que tenga en cuenta sus enmiendas al Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración para limitar la contratación de personal discrecional", los contratos a dedo "sin tener en cuenta los méritos y la capacidad, que en muchos casos es el pago de favores o premio de consolación para personas afines al PP".

Así lo ha señalado la concejala María del Carmen Sánchez, que este miércoles ha presentado las enmiendas que los socialistas han elevado a la modificación del ROGA que plantea el Ayuntamiento.

La socialista ha explicado que "estas alegaciones es una llamada de atención al alcalde para que deje de nombrar cargos de confianza en puestos de trabajo destinados a funcionarios".

En este punto, ha aludido a la solicitud del PSOE "para que los puestos de coordinación y directores generales los desempeñen funcionarios de carrera". "Sus funciones requieren muchísima responsable, es un trabajo de servicio público. Hay que estar preparado para ello y quién mejor que funcionarios o personal de la casa", ha añadido."Málaga es la quinta capital española en número de cargos de confianza, cercana al centenar de ellos. Mientras que las ciudades que encabezan el ránking por encima de nuestra ciudad triplican y quintuplican el número de habitantes", citando Madrid y Barcelona.

Ha insistido en que "esto quiere decir que, teniendo en cuenta el número de habitantes, la capital malagueña podría ser la primera en España en colocación de personal a dedo, con un gasto que supera con creces los 25 millones de euros al año".

Por otro lado, ha añadido que Valencia, la tercera ciudad en número de habitantes, "roza también el centenar de cargos de confianza, mientras que Zaragoza, con 100.000 habitantes más que Málaga, tiene un 40% menos de cargos de confianza (60)"."Madrid cuenta con alrededor de 250 cargos de confianza, lo que equivale a un contrato de estas características para cada 13.146 habitantes, mientras que gasta más de un millón de euros al mes para el pago de estas nóminas, ha explicado la socialista, aludiendo a los datos del Portal de Transparencia.

También ha incidido en que "en el caso de la capital malagueña, se cuenta con una cifra cercana al centenar (un cargo de confianza para cada 5.000 habitantes), llegando la factura a más de 25 millones de euros al año".

A su juicio, "hay cuestiones más importantes en las que invertir el dinero de los malagueños, como la mejora de las infraestructuras en los barrios, el incremento de la limpieza y la construcción de vivienda protegida a precio asequible".

Por eso, ha sostenido, el grupo socialista ha presentado una batería de enmiendas al Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, "cuya última revisión fue en el año 1995 y que en estos días se hará pública su propuesta de actualización"."Casi 30 años después, es el momento de que este reglamento se adapte a los nuevos tiempos", ha continuado Sánchez, al tiempo que ha indicado que "la ciudad ha crecido mucho en su desarrollo urbanístico, mientras que marcos actuales como la incidencia de la vivienda turística está vaciando de malagueños nuestra ciudad".

En concreto, ha detallado, el PSOE ha presentado diez enmiendas "para mejorar un texto primitivo que rige todavía el funcionamiento municipal".

En relación con la contención de gasto en la contratación de personal "a dedo", la socialista ha incidido en "un mayor control de las funciones desempeñadas por directores de áreas y coordinadores generales, para que no usurpen responsabilidades al personal funcionario"."Al final, de lo que se trata es que la gestión de la ciudad no recaiga en manos de personas maleables por el equipo de gobierno, sino por personal funcionario independiente, que cuente con la titulación requerida para el puesto de trabajo y que demuestren con méritos su experiencia, algo que no ocurre con los cargos contratados a dedo por Paco de la Torre", ha dicho.

Además, ha explicado que "los socialistas no apoyan la productividad con la que el PP premia el trabajo de los cargos de confianza, que en ocasiones suponen sobresueldos que no responden al buen trabajo realizado. No estamos de acuerdo con que se premie con un sobresueldo por productividad a una persona que se supone que tiene que hacer su trabajo de manera excelente, porque está trabajando para la administración local, por ende para los malagueños que pagan su sueldo".

De igual modo, la socialista también ha pedido "el aumento de la transparencia y de la información que se traslade a la ciudadanía". "De la Torre no debe tener miedo a la fiscalización del resto de grupos políticos si considera que está haciendo una buena gestión para la ciudad".

Así, la enmienda del PSOE pasa por "dotar de mayor poder a la Intervención Municipal como garantía de objetividad y transparencia en la gestión de recursos, así como la total transparencia en las cuentas municipales para ver dónde va cada euro de las familias malagueñas".