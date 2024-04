PSOE apoyará la concentración de afectados por posible cierre de la Residencia de Mayores La Vega en Antequera

El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado junto a la portavoz de IU en la localidad, Pilar Ruiz, y al diputado provincial y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, que el PSOE apoyará la concentración de trabajadores y familias afectadas por el posible cierre de la Residencia de Mayores de La Vega en Antequera prevista para el próximo martes a las 19 horas ante el consistorio de la ciudad.

Así, en rueda de prensa, Ruiz Espejo ha destacado que los socialistas se sumarán a IU y a los colectivos de trabajadores y personas afectadas, una reivindicación que lleva ya 2.000 firmas recogidas en la comarca para el mantenimiento de este servicio esencial y público, que se concierten todas las plazas con la Junta y han exigido al alcalde "que no busque crear confrontación entre los colectivos de pacientes", ha dicho Ruiz.

Para el parlamentario socialista, la continuidad del servicio que da la residencia de La Vega a los mayores como una institución pública con las plazas concertadas con el gobierno de la Junta a través de la Ley de Dependencia, "es algo muy necesario para toda la comarca. Vamos a defender a las personas usuarias en todo momento porque de cerrar este enclave tendrían que irse como mínimo a Archidona, con el perjuicio que conlleva tanto para trabajadores como para las familias", ha añadido.

Ruiz Espejo ha lamentado el cambio de postura del PP sobre la continuidad de este servicio, "en vez de confrontar a colectivos como el de los cuidados de personas mayores y el de familiares con espectro autista, lo que tiene que hacer Manuel Barón y Salado es sentarse con los trabajadores y trabajadoras, con las fuerzas sindicales, con los afectados ante cualquier cambio que esté previsto ya que, hasta la fecha, no lo conocemos ni existe un proyecto público", ha dicho.

Además, ha defendido que existe la posibilidad de mantener el servicio de atención a mayores con la unidad de día para personas con el espectro autista, "esa compatibilidad es posible y apoyada por nosotros, no entendemos que el PP haya defendido hasta ahora también el concierto con la Junta e incluso que lo haya reclamado durante años y ahora lo hayan modificado con un gobierno del PP en la comunidad autónoma", ha concluido.

Por su parte, Lara ha declarado que los socialistas de la comarca "vamos a luchar por mantener esa residencia pública para mayores, como también que se ponga en marcha otro espacio para los niños y niñas con espectro autista para que tengan el trato que se merecen, que ambos sean públicos, no privados"."Igual que la Diputación invierte en los juzgados de Torremolinos o en una carrera de motos acuáticas en Marbella, pido a Salado que invierta desde la Diputación en cualquiera de nuestros municipios de la comarca en vez de seguir privatizando servicios", ha lamentado."La Residencia de Mayores de la Vega, es una instalación preparada para todas las personas mayores y que sirve o debería de servir para todas esas personas que todavía a día de hoy están buscando plazas y que no hay lugar o no se conciertan esas plazas, puede cubrir las necesidades de esta comarca, por lo que este martes estaremos en la concentración por que se mantengan y se amplíen concertadas con la Junta, es una solución viable que reforzaría los servicios públicos de toda la zona norte de la provincia", ha concluido.