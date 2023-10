El PSOE reprocha a Sanz la "ausencia" de Dirección de Conservación en el Real Alcázar

El Grupo Municipal Socialista en el Consistorio hispalense ha advertido que cinco días después del paso de la borrasca Bernard por Sevilla "todavía continúa tirada en el suelo una de las dos grandes columnas renacentistas del Jardín de la Danza del Real Alcázar, destrozo que ha sido ocultado por el gobierno de José Luis Sanz porque mantiene sin Dirección de Conservación a uno de los principales conjuntos monumentales de esta ciudad". "Además, a día de hoy siguen cerrados todos los jardines y la Galería del Grutesco", ha añadido.

En esta línea, el PSOE ha criticado que el principal monumento propiedad municipal "y, en consecuencia, de los sevillanos y las sevillanas no ha cubierto aún su Dirección de Conservación", apostillando que "el señor Sanz ha preferido cubrir con un cargo de su confianza el puesto de la Gerencia, destinado exclusivamente a las gestiones administrativas, mientras que no ha previsto qué hacer con la responsabilidad de la conservación patrimonial del Alcázar""El destrozo ocasionado, y del que hasta ahora no ha informado el equipo de José Luis Sanz, se puede apreciar desde la Galería del Palacio Gótico", ha remarcado, señalando que la columna en cuestión se ubica en el Jardín de la Danza, entre el Estanque de Mercurio y la entrada a los Baños de Doña María de Padilla.

A este respecto, la portavoz adjunta del PSOE municipal, Sonia Gaya, ha puesto de relieve que "la falta interés de Sanz en el valor patrimonial del Alcázar se traduce en la inexistencia de un profesional con criterio que se centre en la misión más importante que ha de existir en el Real Alcázar, que es su conservación patrimonial, y a coordinar de inmediato al equipo de arqueólogos y restauradores con los que habitualmente trabaja el monumento para, con rigurosos criterios técnicos y de conservación, resolver problemas como el planteado con esta histórica columna renacentista, sobre la que ahora no saben cómo actuar".

Frente a la "falta de interés" de José Luis Sanz, Gaya ha ensalzado "el trabajo que están realizando los empleados del Real Alcázar para resolver los efectos de la pasada borrasca, que especialmente se han dejado sentir en los árboles de sus históricos jardines". "Los jardineros y, en general, todo el personal del monumento están haciendo gala una vez más de su profesionalidad, su dedicación y su implicación", ha concluido.