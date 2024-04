El PSOE reclama a Sanz que aclare el desarrollo de la consulta de la Feria para evitar "fraudes"

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha presentado por vía de urgencia una pregunta ante la Comisión Especial de Control y Fiscalización al Gobierno, en demanda de que el equipo de José Luis Sanz aclare el desarrollo de la consulta sobre el formato de la Feria de Abril ante "la facilidad con la que la participación puede ser fraudulenta o manipulada"."Es un ejemplo más, el enésimo, de las improvisaciones de Sanz, quien no ha tenido en cuenta arbitrar un sistema telemático seguro y fiable, salvo que su verdadera intención sea realizar un paripé para que salga precisamente el resultado que él quiere: volver al formato antiguo*, ha dicho el edil del PSOE Juan Tomás de Aragón sobre esta consulta destinada a decidir entre mantener el formato actual de sábado a sábado o regresar al anterior con el comienzo el lunes.

Además, el PSOE prevé preguntar "qué acuerdo de Gobierno da soporte a esta consulta, cuáles son sus bases y si esta es realmente vinculante o no, puesto que al no existir estas bases, tampoco está claro que el resultado sea finalmente respetado". Asimismo, De Aragón preguntará sobre quéórgano, comisión o mesa velará por las garantías de transparencia durante todo el proceso, incluyendo el recuento y qué procedimientos han implementado para garantizar que no se produzca ningún fraude ni suplantación de identidad para el registro de votantes.

En la consulta que se hizo en 2016 y que dio como resultado la ampliación de la Feria de Abril a partir de 2017, con la participación de 40.659 personas de entre el medio millón que tenía derecho a participar, hubo según el PSOE "un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para proceder a realizarla, así como una resolución del Área de Participación Ciudadana y una comisión técnica para velar por la transparencia de y una campaña informativa que estimulase la participación". "En cambio, Sanz la ha ideado y puesto en marcha en apenas unos días, de ahí las deficiencias que están apareciendo y que desde ya cuestionan la credibilidad del resultado", ha argumentado Juan Tomás de Aragón.

Por otro lado, tras presentar el alcalde el plan de refuerzo energético de la Feria, el PSOE ha avisado de que "hasta horas antes de la rueda de prensa del gobierno municipal, no se ha adjudicado por vía de urgencia, el contrato de suministro de electricidad", indicando que "Endesa presentó al concurso una oferta con baja temeraria que ha requerido contrainformes no solventados hasta esta misma mañana"."Es decir, hasta hoy caseteros y feriantes no han tenido legalmente luz para sus montajes", según la edil Encarnación Aguilar."En vez de preocuparse tanto por la consulta de la Feria de Abril 2025, bien podría haber sido más ágil en algo tan esencial como garantizar el suministro de electricidad la Feria 2024*, según ha afeado Aguilar. "Este es otro ejemplo de la improvisación y la falta de planificación de Sanz, quien además, está haciendo como con la pasada Navidad: adjudicar a dedo los espectáculos de la Feria de Abril y después someter a pleno los pagos vía reconocimiento de crédito", ha dicho la concejala socialista.